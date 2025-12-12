Gaza : la France appelle Israël à faciliter un accès humanitaire "massif" et "sans entrave"

La France a fait part de sa préoccupation face à la situation humanitaire dans la bande de Gaza, durement touchée ces derniers jours par des inondations qui viennent aggraver des conditions de vie déjà extrêmement précaires. Dans une déclaration de Pascal Confavreux, porte-parole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, Paris exprime sa solidarité avec les habitants de Gaza, confrontés à une crise qualifiée de « catastrophique ».

Le Quai d’Orsay souligne que, depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, les opérations humanitaires ont pu reprendre, marquant une avancée jugée « importante ». Toutefois, la France estime que ces efforts restent largement "insuffisants" face à l’ampleur des destructions causées par plus de deux années de conflit et à l’augmentation des besoins humanitaires, notamment à l’approche de la période hivernale.

Conformément aux dispositions prévues par l’accord de paix, Paris rappelle qu’Israël a la responsabilité de garantir un afflux massif, régulier et sans entrave de l’aide humanitaire à destination de Gaza. La diplomatie française appelle ainsi à l’ouverture de l’ensemble des points de passage permettant l’acheminement de secours.

La France demande également une réduction significative des restrictions portant sur les biens dits à double usage, afin de faciliter l’entrée de matériel médical, de fournitures essentielles et d’équipements nécessaires au relogement des populations déplacées. Pour Paris, il s’agit d’une condition indispensable pour permettre aux civils de Gaza d’être soignés, protégés et hébergés dans des conditions dignes, et pour éviter une dégradation supplémentaire de la situation humanitaire.