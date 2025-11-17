Gaza : le Conseil de sécurité adopte la résolution américaine ouvrant la voie à une force internationale

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté lundi soir la résolution américaine sur la bande de Gaza, un texte présenté comme décisif pour stabiliser le territoire après deux années de conflit. Treize membres du Conseil ont voté en faveur du projet, tandis que la Russie et la Chine se sont abstenues. L’ambassadeur américain auprès des Nations unies, Mike Waltz, a salué un texte « historique et constructif », soulignant l’urgence d’éviter une reprise des hostilités.

Fruit de négociations serrées et de plusieurs révisions, la résolution entérine formellement le plan de Donald Trump, qui a permis l’entrée en vigueur, le 10 octobre, d’un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas. Le texte prévoit notamment le déploiement d’une force internationale chargée de contribuer à la stabilisation de la bande de Gaza et d’appuyer les premiers efforts de désarmement et de sécurisation du territoire, un point clé pour Washington.

Depuis le début du cessez-le-feu, le Hamas a relâché simultanément les 20 otages israéliens encore en vie, en échange de la libération d’environ 2 000 prisonniers palestiniens. Le mouvement terroriste islamiste a également commencé à restituer les dépouilles des captifs morts en détention. Trois corps manquent toutefois toujours : deux ressortissants israéliens et un ouvrier thaïlandais, dont les autorités israéliennes exigent la restitution immédiate.

Cette résolution, adoptée dans un contexte de méfiance persistante entre les acteurs régionaux, ouvre la voie à une présence internationale inédite dans la bande de Gaza. Mais son application dépendra largement de la capacité de la force mandatée à s’installer sur le terrain et du maintien du cessez-le-feu dans les semaines à venir.