Gaza : Médecins Sans Frontières refuse de transmettre les listes de son personnel à Israël

Médecins Sans Frontières a annoncé qu’elle renonçait à son projet de transmettre à Israël des listes détaillées de son personnel opérant à Gaza et en Judée-Samarie, affirmant ne pas avoir obtenu de garanties suffisantes sur la sécurité de ses équipes. Cette décision ravive les tensions entre les autorités israéliennes et les organisations humanitaires internationales.

L’ONG médicale fait partie des 37 organisations internationales sommées ce mois-ci par Israël de suspendre leurs activités dans les territoires palestiniens si elles ne se conforment pas à de nouvelles règles administratives, notamment l’obligation de fournir des informations détaillées sur leurs employés. Les autorités israéliennes expliquent ces mesures par la nécessité d’empêcher le détournement de l’aide humanitaire par des groupes terroristes armés palestiniens, une accusation que contestent fermement les ONG.

MSF souligne que le partage de telles données représente un risque majeur pour ses équipes, rappelant que des centaines de travailleurs humanitaires ont été tués ou blessés au cours des deux années de guerre à Gaza. La semaine dernière, l’organisation s’était dite prête à transmettre une liste partielle, limitée aux membres du personnel ayant donné leur accord explicite, à condition que ces informations soient utilisées uniquement à des fins administratives et sans mettre en danger ses équipes.

Mais dans un communiqué, MSF affirme que « malgré des efforts répétés, il est apparu clairement ces derniers jours que nous n’avons pas pu obtenir des autorités israéliennes les assurances concrètes requises en matière de sécurité ». En conséquence, l’ONG a décidé de ne pas aller plus loin.

MSF avertit qu’une interdiction de ses opérations à Gaza et en Judée-Samarie aurait un impact potentiellement dévastateur sur les services médicaux et humanitaires.