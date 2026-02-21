"Grand Israël" : La Ligue arabe et des pays musulmans dénoncent des propos de Mike Huckabee

La Ligue arabe et l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ont vivement condamné des déclarations attribuées à l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, jugées « extrêmes », « inacceptables » et contraires au droit international.

Ces réactions font suite à une interview accordée par le diplomate à l’animateur américain Tucker Carlson. Interrogé sur l’idée d’un « Grand Israël » englobant des territoires au-delà des frontières actuelles, Huckabee a déclaré qu’« il serait acceptable » qu’Israël prenne l’ensemble de ces territoires, avant de préciser qu’il s’agissait d’une remarque « hyperbolique » et que ce scénario « n’était pas à l’ordre du jour ».

Dans un communiqué, la Ligue arabe a dénoncé des propos qui « violent les principes fondamentaux de la diplomatie » et qui, selon elle, contredisent les positions officielles des États-Unis. L’organisation, qui regroupe 22 pays arabes, estime que ces déclarations risquent d’attiser les tensions religieuses et nationalistes à un moment où des discussions sont en cours pour consolider un accord de paix à Gaza.

L’Organisation de la coopération islamique, qui rassemble 57 États à majorité musulmane, a publié un communiqué similaire, qualifiant les propos de « dangereux » et « irresponsables ». L’OCI y voit un appel implicite à l’expansion territoriale d’Israël fondé sur une « lecture idéologique contestée de l’histoire ».

Au cours de l’entretien, Tucker Carlson l’a interrogé avec insistance sur sa référence à la promesse biblique faite à Abraham. Après avoir semblé éviter la question, il a affirmé que si Israël était attaqué et remportait un conflit, la question territoriale pourrait alors « être discutée ».