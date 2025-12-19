Guerre en Ukraine : l’UE débloque 90 milliards d’euros pour Kiev sans recourir aux avoirs russes

Volodymyr Zelensky n’aura pas fait le déplacement à Bruxelles en vain. Réunis en sommet, les dirigeants de l’Union européenne ont décidé, dans la nuit de jeudi à vendredi, d’accorder à l’Ukraine un soutien financier massif de 90 milliards d’euros pour la période 2026-2027. Un accord majeur, obtenu après de longues négociations, mais qui laisse de côté une option pourtant défendue par Kiev : l’utilisation des avoirs russes gelés.

« Nous avons un accord. La décision d’accorder 90 milliards d’euros de soutien à l’Ukraine a été approuvée », s’est félicité sur le réseau X le président du Conseil européen, António Costa. Ce financement prendra la forme d’un prêt à taux zéro, garanti par le budget de l’Union européenne, afin d’éviter une crise de liquidités à Kiev dès le premier trimestre de l’an prochain.

Pour Berlin, ce soutien constitue un « message clair » adressé au président russe Vladimir Poutine. Le chancelier allemand Friedrich Merz, pourtant favorable à la saisie des avoirs russes, a salué un compromis jugé indispensable pour maintenir l’effort européen après la suspension de l’aide américaine décidée par Donald Trump.

Les besoins de financement de l’Ukraine pour les deux prochaines années sont estimés à 137 milliards d’euros. L’UE s’est engagée à en assumer près des deux tiers, le solde devant être couvert par d’autres alliés, notamment le Canada et la Norvège.

Le recours aux quelque 210 milliards d’euros d’avoirs russes gelés en Europe, principalement en Belgique, reste toutefois un point de blocage. Bruxelles craint d’éventuelles représailles juridiques et financières de Moscou. Le Premier ministre belge Bart De Wever a exigé des garanties jugées excessives par ses partenaires, empêchant tout accord sur cette option.

Faute de consensus, les Vingt-Sept ont donc privilégié une solution budgétaire classique, repoussant à plus tard le débat explosif sur l’utilisation des fonds russes.