Guerre en Ukraine : Zelensky met en garde contre une attaque russe "massive"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti samedi soir que la Russie préparait une attaque de grande ampleur contre l'Ukraine dans les prochaines heures, appelant la population à suivre avec une vigilance accrue les alertes aériennes.

« Les Russes se préparent à une attaque massive. Prenez soin de vous », a déclaré le chef de l'État dans son allocution quotidienne, alors que Moscou multiplie depuis plusieurs semaines les frappes contre Kiev et d'autres grandes villes ukrainiennes.

Dans le même temps, l'armée ukrainienne poursuit sa campagne de frappes à longue portée visant les infrastructures énergétiques russes. Zelensky a affirmé que des drones ukrainiens avaient touché une raffinerie dans la région de Tioumen, en Sibérie occidentale, ainsi que la raffinerie de Moscou, frappée à deux reprises cette semaine.

Sur le terrain, les bombardements russes ont fait de nouvelles victimes. À Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, cinq personnes ont été tuées et dix blessées après neuf frappes menées à l'aide de bombes planantes, selon les autorités locales. Des immeubles résidentiels et plusieurs infrastructures ont également été endommagés.

Dans les régions de Dnipropetrovsk et de Poltava, des attaques de drones, des tirs d'artillerie et des bombardements ont fait trois morts supplémentaires et plus d'une vingtaine de blessés au cours de la nuit, d'après les responsables régionaux.

Côté russe, le ministère de la Défense a annoncé avoir intercepté 239 drones ukrainiens durant la nuit.

Ces nouvelles escalades interviennent alors que la guerre, entrée dans sa quatrième année, continue de s'intensifier malgré l'absence de progrès diplomatiques significatifs entre Moscou et Kiev.