i24NEWS lance une quatrième chaîne d’info en continu en hébreu

Le compte à rebours est lancé, les équipes en place, et le nouveau studio presque prêt. Dans quelques semaines, le marché israélien accueillera une nouvelle chaîne tout info, en hébreu, appelée à compléter l’offre du réseau i24NEWS basé à Tel Aviv et qui diffuse déjà en anglais, français et arabe depuis dix ans. "Ces chaînes d’information internationales au cœur du Moyen-Orient voulues par Patrick Drahi ont prouvé, encore plus depuis le 7 octobre, leur utilité et leur raison d’être, là où une grande partie des médias internationaux relayaient la rhétorique pro palestinienne", explique Frank Melloul, PDG d'i24NEWS. "Nous avons reçu chaque jour sur nos antennes des familles des victimes, des survivants des attaques, et nous nous sommes attachés à montrer les faits, rien que les faits, même lorsqu’ils étaient indicibles et douloureux. Désormais, un nouveau défi nous attend".

Une quatrième chaîne en hébreu va ainsi venir s’ajouter au bouquet déjà proposé dès les prochaines semaines, guidée par un agenda international, une même ligne éditoriale, mais cette fois avec le choix de mettre en avant la proximité locale avec Israël. "Ce sera aussi la première chaîne tout info israélienne", précise Frank Melloul.

Le PDG d’i24NEWS veut aussi rétablir certaines vérités dans le flot de fake news qui circulent : "i24NEWS en français ne ferme pas, n’a pas été vendue et le bureau parisien continuera de fonctionner. Une seule chose va changer. Pour répondre à notre nouveau challenge, nous diffuserons cette nouvelle chaîne en hébreu dès le matin, avec des traductions produites par l’intelligence artificielle en français. Puis à partir de 16h, la chaîne en français - telle que le public la connaît - prendra le relais sur son propre canal en diffusant ses programmes habituels. Idem pour les chaînes en anglais et en arabe."

Si Frank Melloul prévoit que le système de traduction par IA pourrait mettre quelques mois pour se rôder, il ajoute que le développement et l'application de cet outil ont été confiés à des jeunes geeks du Technion de Haïfa plutôt qu’à Google... Un autre motif de fierté: "Un pied en Israël, et l'autre dans le monde de demain".