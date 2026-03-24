i24NEWS recrute à Tel-Aviv : trois postes clés à pourvoir

i24NEWS ouvre plusieurs postes stratégiques au sein de sa rédaction à Tel-Aviv, offrant des opportunités pour des profils expérimentés et passionnés d’information internationale.

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Dans un contexte d’actualité intense et de couverture internationale permanente, i24NEWS renforce ses équipes éditoriales et lance une campagne de recrutement pour trois postes clés basés à Tel-Aviv. Rédacteur en chef, chef d’édition et producteur : ces fonctions essentielles participent directement à la fabrication de l’information et au pilotage de l’antenne. Voici les offres, présentées dans leur ordre initial :

- 📌 OFFRE D’EMPLOI – RÉDACTEUR EN CHEF (TEL AVIV)

i24NEWS recrute un(e) rédacteur(trice) en chef pour piloter sa rédaction.

🎯 Missions et responsabilités

Garant(e) de la ligne éditoriale, vous supervisez l’ensemble des contenus et encadrez les équipes :

 • Définir et incarner la ligne éditoriale en lien avec la direction

 • Superviser la production éditoriale (journaux, éditions spéciales, émissions)

 • Encadrer et coordonner les équipes (journalistes, chefs d’édition, producteurs, programmateurs)

 • Hiérarchiser l’information et arbitrer les choix éditoriaux

 • Valider les conducteurs et contenus avant diffusion

 • Piloter la couverture des événements majeurs et breaking news

 • Garantir la qualité, la cohérence et la fiabilité de l’information

 • Être force de proposition pour faire évoluer les formats

👤 Profil recherché

 • Formation en journalisme

 • Expérience significative (minimum 5 ans) avec management d’équipe

 • Excellente connaissance de l’actualité internationale et du Moyen-Orient

 • Leadership affirmé et capacité à fédérer

 • Excellente gestion du stress et des situations de crise

 • Vision éditoriale stratégique

 • Maîtrise des environnements audiovisuels

 • Maîtrise parfaite du français

 • Bonne maîtrise de l’anglais et/ou de l’hébreu

📍 Conditions

 • CDI – Poste basé à Tel Aviv, Israël

📩 Pour postuler : envoyez votre CV à careers.int@i24news.tv

- 📌 OFFRE D’EMPLOI – CHEF D’ÉDITION (TEL AVIV)

i24NEWS recrute un(e) chef(fe) d’édition pour rejoindre sa rédaction en Israël.

🎯 Missions et responsabilités

Sous la responsabilité du rédacteur en chef, vous êtes au cœur de la fabrication de l’antenne :

 • Assurer la coordination entre la rédaction, la régie et les présentateurs

 • Élaborer et structurer le conducteur des éditions

 • Superviser les habillages éditoriaux (vidéos, infographies, synthés)

 • Mettre à jour en continu les contenus en fonction de l’actualité

 • Visionnage des sujets avant diffusion

 • Assurer une veille permanente via les agences de presse

 • Piloter la régie en tant que chef d’orchestre éditorial

 • Garantir le respect du timing et de la cohérence de l’antenne

👤 Profil recherché

 • Formation en journalisme

 • Expérience d’au moins 1 an sur un poste similaire

 • Excellente connaissance de l’actualité, notamment au Moyen-Orient

 • Sens éditorial développé et capacité d’initiative

 • Forte résistance au stress en situation de breaking news et aptitude à travailler sous pression

 • Maîtrise des outils de conducteur (Dalet est un plus)

 • Esprit d’équipe, réactivité et autonomie

 • Maîtrise parfaite du français

 • Bonne maîtrise de l’anglais et/ou de l’hébreu

📍 Conditions

 • CDI – Poste basé à Tel Aviv, Israël

📩 Pour postuler : envoyez votre CV à careers.int@i24news.tv

📌 OFFRE D’EMPLOI – PRODUCTEUR (TEL AVIV)

i24NEWS recrute un(e) producteur(trice) pour renforcer ses équipes éditoriales.

🎯 Missions et responsabilités

Sous la responsabilité du rédacteur en chef et en étroite collaboration avec le chef d’édition, vous participez activement à la fabrication des éditions :

 • Concevoir et préparer les éditions dans le respect de la ligne éditoriale

 • Assurer l’habillage visuel des journaux (images, vidéos, éléments graphiques)

 • Participer aux directs en régie

 • Coordonner les équipes sur le terrain (reporters, correspondants)

 • Préparer et organiser les invités en coordination avec le programmateur

 • Travailler en étroite collaboration avec le chef d’édition sur le conducteur

 • Veiller à la fluidité et à la cohérence des éditions

 • Gérer les imprévus, notamment en situation de breaking news

👤 Profil recherché

 • Formation en journalisme, audiovisuel ou équivalent

 • Expérience en production éditoriale, idéalement en télévision

 • Excellente culture de l’actualité internationale

 • Bonne compréhension des contraintes du direct

 • Rigueur, organisation et capacité à prioriser

 • Réactivité et sang-froid sous pression

 • Bon relationnel et esprit d’équipe

 • Maîtrise parfaite du français

 • Bonne maîtrise de l’anglais et/ou de l’hébreu

📍 Conditions

 • CDI – Poste basé à Tel Aviv, Israël

📩 Pour postuler : envoyez votre CV à careers.int@i24news.tv

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