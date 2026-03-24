i24NEWS recrute à Tel-Aviv : trois postes clés à pourvoir
i24NEWS ouvre plusieurs postes stratégiques au sein de sa rédaction à Tel-Aviv, offrant des opportunités pour des profils expérimentés et passionnés d’information internationale.
Dans un contexte d’actualité intense et de couverture internationale permanente, i24NEWS renforce ses équipes éditoriales et lance une campagne de recrutement pour trois postes clés basés à Tel-Aviv. Rédacteur en chef, chef d’édition et producteur : ces fonctions essentielles participent directement à la fabrication de l’information et au pilotage de l’antenne. Voici les offres, présentées dans leur ordre initial :
- 📌 OFFRE D’EMPLOI – RÉDACTEUR EN CHEF (TEL AVIV)
i24NEWS recrute un(e) rédacteur(trice) en chef pour piloter sa rédaction.
🎯 Missions et responsabilités
Garant(e) de la ligne éditoriale, vous supervisez l’ensemble des contenus et encadrez les équipes :
• Définir et incarner la ligne éditoriale en lien avec la direction
• Superviser la production éditoriale (journaux, éditions spéciales, émissions)
• Encadrer et coordonner les équipes (journalistes, chefs d’édition, producteurs, programmateurs)
• Hiérarchiser l’information et arbitrer les choix éditoriaux
• Valider les conducteurs et contenus avant diffusion
• Piloter la couverture des événements majeurs et breaking news
• Garantir la qualité, la cohérence et la fiabilité de l’information
• Être force de proposition pour faire évoluer les formats
👤 Profil recherché
• Formation en journalisme
• Expérience significative (minimum 5 ans) avec management d’équipe
• Excellente connaissance de l’actualité internationale et du Moyen-Orient
• Leadership affirmé et capacité à fédérer
• Excellente gestion du stress et des situations de crise
• Vision éditoriale stratégique
• Maîtrise des environnements audiovisuels
• Maîtrise parfaite du français
• Bonne maîtrise de l’anglais et/ou de l’hébreu
📍 Conditions
• CDI – Poste basé à Tel Aviv, Israël
📩 Pour postuler : envoyez votre CV à careers.int@i24news.tv
- 📌 OFFRE D’EMPLOI – CHEF D’ÉDITION (TEL AVIV)
i24NEWS recrute un(e) chef(fe) d’édition pour rejoindre sa rédaction en Israël.
🎯 Missions et responsabilités
Sous la responsabilité du rédacteur en chef, vous êtes au cœur de la fabrication de l’antenne :
• Assurer la coordination entre la rédaction, la régie et les présentateurs
• Élaborer et structurer le conducteur des éditions
• Superviser les habillages éditoriaux (vidéos, infographies, synthés)
• Mettre à jour en continu les contenus en fonction de l’actualité
• Visionnage des sujets avant diffusion
• Assurer une veille permanente via les agences de presse
• Piloter la régie en tant que chef d’orchestre éditorial
• Garantir le respect du timing et de la cohérence de l’antenne
👤 Profil recherché
• Formation en journalisme
• Expérience d’au moins 1 an sur un poste similaire
• Excellente connaissance de l’actualité, notamment au Moyen-Orient
• Sens éditorial développé et capacité d’initiative
• Forte résistance au stress en situation de breaking news et aptitude à travailler sous pression
• Maîtrise des outils de conducteur (Dalet est un plus)
• Esprit d’équipe, réactivité et autonomie
• Maîtrise parfaite du français
• Bonne maîtrise de l’anglais et/ou de l’hébreu
📍 Conditions
• CDI – Poste basé à Tel Aviv, Israël
📩 Pour postuler : envoyez votre CV à careers.int@i24news.tv
- 📌 OFFRE D’EMPLOI – PRODUCTEUR (TEL AVIV)
i24NEWS recrute un(e) producteur(trice) pour renforcer ses équipes éditoriales.
🎯 Missions et responsabilités
Sous la responsabilité du rédacteur en chef et en étroite collaboration avec le chef d’édition, vous participez activement à la fabrication des éditions :
• Concevoir et préparer les éditions dans le respect de la ligne éditoriale
• Assurer l’habillage visuel des journaux (images, vidéos, éléments graphiques)
• Participer aux directs en régie
• Coordonner les équipes sur le terrain (reporters, correspondants)
• Préparer et organiser les invités en coordination avec le programmateur
• Travailler en étroite collaboration avec le chef d’édition sur le conducteur
• Veiller à la fluidité et à la cohérence des éditions
• Gérer les imprévus, notamment en situation de breaking news
👤 Profil recherché
• Formation en journalisme, audiovisuel ou équivalent
• Expérience en production éditoriale, idéalement en télévision
• Excellente culture de l’actualité internationale
• Bonne compréhension des contraintes du direct
• Rigueur, organisation et capacité à prioriser
• Réactivité et sang-froid sous pression
• Bon relationnel et esprit d’équipe
• Maîtrise parfaite du français
• Bonne maîtrise de l’anglais et/ou de l’hébreu
📍 Conditions
• CDI – Poste basé à Tel Aviv, Israël
📩 Pour postuler : envoyez votre CV à careers.int@i24news.tv