i24NEWS recrute à Tel-Aviv : trois postes clés à pourvoir

Dans un contexte d’actualité intense et de couverture internationale permanente, i24NEWS renforce ses équipes éditoriales et lance une campagne de recrutement pour trois postes clés basés à Tel-Aviv. Rédacteur en chef, chef d’édition et producteur : ces fonctions essentielles participent directement à la fabrication de l’information et au pilotage de l’antenne. Voici les offres, présentées dans leur ordre initial :

- 📌 OFFRE D’EMPLOI – RÉDACTEUR EN CHEF (TEL AVIV)

i24NEWS recrute un(e) rédacteur(trice) en chef pour piloter sa rédaction.

🎯 Missions et responsabilités

Garant(e) de la ligne éditoriale, vous supervisez l’ensemble des contenus et encadrez les équipes :

• Définir et incarner la ligne éditoriale en lien avec la direction

• Superviser la production éditoriale (journaux, éditions spéciales, émissions)

• Encadrer et coordonner les équipes (journalistes, chefs d’édition, producteurs, programmateurs)

• Hiérarchiser l’information et arbitrer les choix éditoriaux

• Valider les conducteurs et contenus avant diffusion

• Piloter la couverture des événements majeurs et breaking news

• Garantir la qualité, la cohérence et la fiabilité de l’information

• Être force de proposition pour faire évoluer les formats

👤 Profil recherché

• Formation en journalisme

• Expérience significative (minimum 5 ans) avec management d’équipe

• Excellente connaissance de l’actualité internationale et du Moyen-Orient

• Leadership affirmé et capacité à fédérer

• Excellente gestion du stress et des situations de crise

• Vision éditoriale stratégique

• Maîtrise des environnements audiovisuels

• Maîtrise parfaite du français

• Bonne maîtrise de l’anglais et/ou de l’hébreu

📍 Conditions

• CDI – Poste basé à Tel Aviv, Israël

📩 Pour postuler : envoyez votre CV à careers.int@i24news.tv

- 📌 OFFRE D’EMPLOI – CHEF D’ÉDITION (TEL AVIV)

i24NEWS recrute un(e) chef(fe) d’édition pour rejoindre sa rédaction en Israël.

🎯 Missions et responsabilités

Sous la responsabilité du rédacteur en chef, vous êtes au cœur de la fabrication de l’antenne :

• Assurer la coordination entre la rédaction, la régie et les présentateurs

• Élaborer et structurer le conducteur des éditions

• Superviser les habillages éditoriaux (vidéos, infographies, synthés)

• Mettre à jour en continu les contenus en fonction de l’actualité

• Visionnage des sujets avant diffusion

• Assurer une veille permanente via les agences de presse

• Piloter la régie en tant que chef d’orchestre éditorial

• Garantir le respect du timing et de la cohérence de l’antenne

👤 Profil recherché

• Formation en journalisme

• Expérience d’au moins 1 an sur un poste similaire

• Excellente connaissance de l’actualité, notamment au Moyen-Orient

• Sens éditorial développé et capacité d’initiative

• Forte résistance au stress en situation de breaking news et aptitude à travailler sous pression

• Maîtrise des outils de conducteur (Dalet est un plus)

• Esprit d’équipe, réactivité et autonomie

• Maîtrise parfaite du français

• Bonne maîtrise de l’anglais et/ou de l’hébreu

📍 Conditions

• CDI – Poste basé à Tel Aviv, Israël

📩 Pour postuler : envoyez votre CV à careers.int@i24news.tv

- 📌 OFFRE D’EMPLOI – PRODUCTEUR (TEL AVIV)

i24NEWS recrute un(e) producteur(trice) pour renforcer ses équipes éditoriales.

🎯 Missions et responsabilités

Sous la responsabilité du rédacteur en chef et en étroite collaboration avec le chef d’édition, vous participez activement à la fabrication des éditions :

• Concevoir et préparer les éditions dans le respect de la ligne éditoriale

• Assurer l’habillage visuel des journaux (images, vidéos, éléments graphiques)

• Participer aux directs en régie

• Coordonner les équipes sur le terrain (reporters, correspondants)

• Préparer et organiser les invités en coordination avec le programmateur

• Travailler en étroite collaboration avec le chef d’édition sur le conducteur

• Veiller à la fluidité et à la cohérence des éditions

• Gérer les imprévus, notamment en situation de breaking news

👤 Profil recherché

• Formation en journalisme, audiovisuel ou équivalent

• Expérience en production éditoriale, idéalement en télévision

• Excellente culture de l’actualité internationale

• Bonne compréhension des contraintes du direct

• Rigueur, organisation et capacité à prioriser

• Réactivité et sang-froid sous pression

• Bon relationnel et esprit d’équipe

• Maîtrise parfaite du français

• Bonne maîtrise de l’anglais et/ou de l’hébreu

📍 Conditions

• CDI – Poste basé à Tel Aviv, Israël

📩 Pour postuler : envoyez votre CV à careers.int@i24news.tv