Indice 2026 des passeports les plus puissants : Singapour en tête, Israël au 18e rang

Le passeport singapourien conserve, pour la deuxième année consécutive, son statut de passeport le plus puissant au monde, selon l’édition 2026 de l’indice publié par Henley & Partners. Ses détenteurs peuvent voyager sans visa vers 192 pays, un record mondial qui illustre l’attractivité diplomatique et économique de la cité-État asiatique.

À l’autre extrémité du classement figure, pour la deuxième année consécutive également, le passeport afghan, considéré comme le plus faible au monde. Il ne permet l’accès sans visa qu’à 24 pays, soulignant les profondes inégalités de mobilité internationale.

Israël se classe 18e, avec un accès sans visa à 165 destinations. Le maintien d’un rang élevé s’explique notamment par l’accord d’exemption de visa conclu avec les États-Unis en 2023, qui autorise l’entrée sur le territoire américain ainsi que dans des zones relevant de sa juridiction, comme Porto Rico ou Guam.

Les données de l’indice reposent sur les statistiques de l’Association internationale du transport aérien (IATA) et comparent le nombre de pays accessibles sans visa préalable. Publié pour la vingtième année consécutive, le classement met en lumière une tendance de fond : la mobilité mondiale progresse, mais de manière très inégale.

Top 10 des passeports les plus puissants en 2026 :

1) Singapour

2) Japon, Corée du Sud

3) Danemark, Luxembourg, Espagne, Suède, Suisse

4) Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas

5) Hongrie, Portugal, Slovaquie, Émirats arabes unis

6) Croatie, République tchèque, Estonie, Malte, Nouvelle-Zélande, Pologne

7) Australie, Lettonie, Liechtenstein, Royaume-Uni

8) Canada, Islande, Lituanie

9) Malaisie

10) États-Unis

Parmi les évolutions notables, les Émirats arabes unis figurent parmi les plus fortes progressions des deux dernières décennies, gagnant 57 places depuis 2006 pour atteindre le top 5. La Chine, de son côté, a gagné 28 places en dix ans, avec désormais un accès sans visa à 141 destinations.

Les pays d’Europe de l’Est s’alignant progressivement sur les standards de l’Union européenne enregistrent également des avancées significatives. À l’inverse, les États-Unis et le Royaume-Uni, autrefois en tête du classement, ont connu un recul marqué, même si le passeport américain réintègre cette année le top 10.

Pour Christian Kälin, président de Henley & Partners, « un passeport fort façonne directement les opportunités, la sécurité et l’intégration économique », tout en révélant une fracture persistante entre pays stables et régions fragilisées.