Isaac Herzog se rendra à Davos pour promouvoir l’économie israélienne

Le président israélien Isaac Herzog se rendra mardi à Davos afin de participer au Forum économique mondial, a annoncé son bureau. Ce rendez-vous annuel, qui se tient jusqu’à vendredi dans la station suisse, est considéré comme l’un des principaux forums internationaux réunissant les dirigeants politiques, économiques et financiers du monde entier.

Selon la présidence israélienne, Isaac Herzog effectuera une visite de deux jours au cours de laquelle il prendra part aux sessions plénières majeures du forum et tiendra une série de rencontres diplomatiques bilatérales. L’objectif affiché est clair : représenter l’État d’Israël et mettre en avant les atouts de son économie auprès de décideurs et d’acteurs clés de la scène internationale.

Le Forum économique mondial de Davos rassemble cette année de nombreuses personnalités de premier plan. Parmi les participants figurent notamment le président américain Donald Trump, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz ainsi que le vice-Premier ministre chinois He Lifeng.

Le Moyen-Orient sera également largement représenté, avec la participation annoncée du président syrien Ahmed al-Sharaa, du Premier ministre qatari Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani et du chef du gouvernement de l’Autorité palestinienne Mohammed Mustafa.

Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques, la présence d’Isaac Herzog à Davos vise à souligner la résilience de l’économie israélienne, son dynamisme technologique et sa capacité d’innovation. Les autorités israéliennes espèrent ainsi renforcer les liens économiques et diplomatiques avec leurs partenaires, attirer des investissements et rappeler le rôle central d’Israël dans les secteurs de la haute technologie, de la cybersécurité et de l’innovation.

La participation du président israélien à ce forum de premier plan s’inscrit dans une stratégie plus large de visibilité internationale et de diplomatie économique.