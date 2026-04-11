Israël–Corée du Sud : tensions après la diffusion d’une vidéo

Un échange tendu s’est produit entre Israël et la Corée du Sud après la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux par le président sud-coréen Lee Jae-myung. Les images, présentées comme montrant des soldats israéliens jetant un enfant palestinien d’un toit, correspondent selon les autorités israéliennes à une séquence datant de 2024, liée à une opération militaire durant laquelle le corps d’un terroriste a été projeté depuis un bâtiment.

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Dans son message, le président sud-coréen a indiqué qu’il convenait de vérifier l’authenticité des images et, le cas échéant, d’examiner les suites données à un tel événement. Il a également évoqué des références historiques, notamment la Shoah et les « femmes de réconfort » en Asie durant la Seconde Guerre mondiale.

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Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi en affirmant que la vidéo provenait d’une source diffusant des informations erronées et que l’incident remontait à environ deux ans. Les autorités israéliennes ont précisé que les faits s’étaient produits dans le cadre d’une opération contre des terroristes dans une situation qui présentait un risque pour les soldats.

Dans leur réponse, les autorités israéliennes ont également indiqué ne pas avoir relevé de déclarations du président sud-coréen concernant des attaques attribuées à l’Iran et au Hezbollah contre des civils israéliens.

La Corée du Sud a par la suite publié une clarification, relayée par la présidence, indiquant que les propos du chef de l’État ne visaient pas un cas précis mais s’inscrivaient dans une position générale sur les droits humains. Le texte souligne également l’opposition de Séoul à toutes formes de violence et rappelle son attachement au droit international humanitaire.

Les autorités sud-coréennes ont en outre exprimé leur reconnaissance des souffrances subies par le peuple juif durant la Shoah.