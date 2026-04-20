Israël "doit être exclu" du Conseil de l’Europe, selon Francesca Albanese

La rapporteuse de l’ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, a déclaré lundi à l’AFP qu’Israël devait « être exclu » du Conseil de l’Europe, estimant que les États « ont l’obligation de ne pas aider un État qui commet des violations du droit international ».

Observateur à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), Israël pourrait voir son statut remis en question après l’adoption, fin mars par la Knesset, d’une loi instaurant la peine de mort pour les terroristes. Ce texte, selon ses détracteurs, viserait spécifiquement des Palestiniens et entrerait en contradiction avec les principes fondamentaux défendus par l’institution européenne.

Le Conseil de l’Europe, qui rassemble 46 États membres et se veut un pilier de la défense des droits de l’homme et de la démocratie sur le continent, impose en effet l’abolition de la peine capitale comme condition essentielle d’adhésion. Aux côtés de ses membres, trois pays disposent d’un statut d’observateur : le Canada, Israël et le Mexique.

Dans ce contexte, Francesca Albanese a réitéré sa position en invoquant le droit international. « Il y a une obligation qui découle du droit international (...) qui dit que les États ont l’obligation de ne pas aider, de ne pas assister un État qui commet des violations du droit international », a-t-elle insisté. « Israël doit (...) être exclu » de l’APCE, a-t-elle encore ajouté, dénonçant ce qu’elle considère comme « une approche de la vie humaine (...) sélective » au sein des institutions européennes.

Ces propos s’inscrivent dans la continuité des positions très critiques de Francesca Albanese envers Israël, souvent contestées par Jérusalem qui y voit un biais récurrent.