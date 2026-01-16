Israël et les États-Unis signent une déclaration conjointe stratégique sur l’intelligence artificielle

Israël et les États-Unis ont signé vendredi à Jérusalem une déclaration conjointe stratégique dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), faisant d’Israël le premier pays à conclure un tel accord bilatéral avec Washington dans ce secteur clé. La signature s’est tenue dans la Cité de David, dans le prolongement de l’adhésion d’Israël, le mois dernier, à l’initiative internationale Pax Silica, qui réunit un cercle restreint de pays leaders en matière d’IA.

La déclaration a été signée par le chef de la direction nationale de l’intelligence artificielle d’Israël, le général de brigade (rés.) Erez Eskel, et le sous-secrétaire américain au Commerce pour les affaires économiques, Jacob Helberg, en présence du ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar et de l’ambassadeur des États-Unis en Israël Mike Huckabee.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du Premier ministre Benjamin Netanyahou de positionner Israël comme un acteur de premier plan dans le domaine de l’intelligence artificielle, considérée comme un levier stratégique pour la sécurité nationale et la compétitivité économique du pays.

La déclaration prévoit un renforcement de la coopération bilatérale sur l’ensemble de la chaîne de valeur technologique, de la recherche et développement à la production avancée. Les domaines concernés incluent l’intelligence artificielle, les technologies de calcul avancé, le quantique, la robotique, l’espace, les semi-conducteurs et de nouvelles sources d’énergie.

« Cette déclaration marque une nouvelle étape dans notre alliance stratégique », a déclaré Gideon Sa’ar, soulignant le caractère « indéfectible » du partenariat entre les deux pays. Du côté américain, Jacob Helberg a évoqué une volonté commune de garantir que les technologies critiques de demain soient développées par des démocraties souveraines et alliées.

Israël et les États-Unis entendent ainsi consolider leur coopération technologique afin de façonner ensemble les standards mondiaux de l’IA et renforcer leur position dans les chaînes d’approvisionnement stratégiques du futur.