Israël, la Grèce et Chypre envisagent une force conjointe pour sécuriser la Méditerranée orientale

Israël et la Grèce travaillent à la mise en place d’un mécanisme de réaction rapide réunissant jusqu’à 2 500 soldats, destiné à renforcer la sécurité en Méditerranée orientale face à l’évolution des équilibres militaires régionaux, notamment la montée en puissance de la Turquie. C’est ce qu’affirme le quotidien grec TA NEA, citant de hauts responsables de la défense.

Selon ces informations, Athènes étudie l’adoption de dispositifs opérationnels inspirés de l’expérience israélienne afin de créer une capacité coordonnée de réponse aux menaces potentielles émanant d’États hostiles. Cette force conjointe serait accessible à la Grèce, à Israël et à Chypre, et disposerait de moyens aériens et navals.

Un responsable cité par TA NEA souligne que ce projet ne constitue pas une alliance dirigée contre un ennemi en particulier, mais vise à combler un "vide stratégique" dans une zone où des infrastructures sensibles sont particulièrement exposées. De Rhodes à Chypre et jusqu’à Israël, plateformes énergétiques, gazoducs et câbles électriques sous-marins représentent des enjeux majeurs de sécurité.

Ces infrastructures sont jugées essentielles non seulement pour les pays concernés, mais aussi pour l’Europe dans son ensemble, en tant que vecteurs clés d’acheminement de gaz naturel, de pétrole et d’électricité vers le continent.

Dans sa configuration envisagée, la force serait composée d’environ 1 000 soldats grecs, 1 000 israéliens et 500 chypriotes. Les forces aériennes israélienne et grecque participeraient également au dispositif, chacune en mettant à disposition un escadron.

Le projet s’inscrit dans un contexte international marqué par une attention croissante portée à la sécurité des fonds marins. Le quotidien grec évoque notamment de récents incidents en mer Baltique, où des câbles et des pipelines ont été endommagés lors d’opérations présumées de sabotage impliquant des navires russes et chinois.

"Le fond de la mer est devenu la nouvelle ligne de front", a résumé un responsable, estimant que la Méditerranée orientale ne peut se permettre d’attendre un incident majeur pour réagir. Une force commune offrirait, selon lui, une architecture unifiée de détection, de dissuasion et de réponse rapide face aux actes de coercition et de sabotage, fondée sur la coopération, l’interopérabilité et le respect du droit international.