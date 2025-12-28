Israël, la Grèce et Chypre signent leur programme de coopération militaire pour 2026

L’armée israélienne a annoncé la signature du programme de travail trilatéral de coopération militaire entre Israël, la Grèce et Chypre pour l’année 2026, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement stratégique entre les trois pays en Méditerranée orientale.

Cet accord, paraphé la semaine dernière à Nicosie, s’accompagne également de programmes de travail bilatéraux entre Tsahal et les forces armées grecques, ainsi qu’entre l’armée israélienne et la Garde nationale chypriote. Il s’inscrit dans le cadre de la réunion annuelle conjointe réunissant les responsables militaires des trois États.

La délégation israélienne était conduite par le général de brigade Amit Adler, chef de la division de coopération internationale de Tsahal. Les discussions ont porté sur les défis sécuritaires communs, l’évolution de l’environnement stratégique régional et les moyens de renforcer l’interopérabilité entre les forces armées partenaires.

Le programme de travail signé prévoit notamment l’organisation d’exercices et d’entraînements conjoints, la mise en place de groupes de travail dans plusieurs domaines opérationnels et technologiques, ainsi qu’un dialogue militaire stratégique approfondi sur des sujets d’intérêt partagé. L’objectif affiché est d’améliorer la coordination, l’échange d’expertise et la capacité de réponse conjointe face aux menaces régionales.

Selon l’armée israélienne, la signature de ces plans contribue directement au renforcement de la stabilité, de la sécurité et de la coopération en Méditerranée orientale. Dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes et des recompositions stratégiques, ce partenariat trilatéral est présenté comme un facteur de stabilité durable et de confiance mutuelle entre Israël, la Grèce et Chypre.