Israël remet le système Arrow-3 à l’Allemagne, plus grand contrat d’exportation militaire de son histoire

Israël a officiellement remis mercredi son système de défense antimissile longue portée Arrow-3 à l’armée de l’air allemande, lors d’une cérémonie organisée sur la base aérienne de Holzdorf, au sud de Berlin. Cette livraison conclut un contrat de 4 milliards d’euros, le plus important jamais signé par l’industrie militaire israélienne. C’est également la première fois que l’Arrow-3 est déployé et opéré de manière indépendante par un pays tiers.

Du côté israélien, la cérémonie a réuni le directeur général du ministère de la Défense, Amir Baram, le chef de la DDR&D Danny Gold, le directeur de l’Organisation de défense antimissile Moshe Patel, ainsi que le PDG d’Israel Aerospace Industries, Boaz Levy. Plusieurs responsables militaires allemands étaient présents, bien que le ministre de la Défense Boris Pistorius et le chancelier Friedrich Merz aient été absents.

Très ému, Amir Baram a souligné la portée historique du moment : « En tant que descendant de survivants de la Shoah, je suis profondément touché de voir un système conçu par les meilleurs ingénieurs israéliens servir désormais à défendre l’Allemagne. » Il a ajouté : « Nous, Israéliens, voulons voir l’Allemagne forte et prospère. Notre coopération ne fera que se renforcer, dans les airs, sur terre et dans l’espace. »

L’ambassadeur d’Israël à Berlin, Ron Prosor, a rappelé que cette année marquait les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. « Qui aurait imaginé qu’à peine 80 ans après la libération d’Auschwitz, l’État juif contribuerait à protéger l’Europe ? » a-t-il déclaré.

L’Arrow-3, capable d’intercepter des missiles balistiques en dehors de l’atmosphère, s’est illustré en juin en détruisant des centaines de projectiles iraniens et houthis avec un taux d’interception de 86 %. Ce transfert stratégique s’inscrit dans l’initiative européenne Sky Shield, destinée à renforcer les défenses aériennes du continent face aux menaces croissantes.