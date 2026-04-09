Javier Milei honoré en Israël : le président argentin allumera un flambeau pour la fête de l’Indépendance

Le président argentin Javier Milei a été choisi pour allumer un flambeau lors de la cérémonie officielle du Jour de l’Indépendance d’Israël, une décision exceptionnelle annoncée par la ministre Miri Regev, chargée de l’organisation des célébrations nationales. Ce choix, validé par la commission publique consultative, est présenté comme un hommage à l’engagement constant de Buenos Aires en faveur d’Israël.

Depuis le 7 octobre, Javier Milei s’est imposé comme l’un des soutiens les plus fermes d’Israël sur la scène internationale. Son gouvernement a notamment reconnu le Hamas, le Hezbollah et les Gardiens de la révolution iraniens comme organisations terroristes, tout en défendant activement le droit d’Israël à se protéger dans les enceintes internationales. Il a également participé à des efforts diplomatiques en faveur de la libération des otages israéliens.

Au-delà de ces prises de position politiques, le président argentin a multiplié les gestes symboliques. L’un des plus marquants a été la décision de rebaptiser une rue « Palestine » en « famille Bibas », en hommage à des victimes israéliennes, un acte hautement médiatisé qui a renforcé son image d’allié déterminé.

Pour Miri Regev, cette distinction reflète « la reconnaissance nationale » envers un dirigeant décrit comme « un véritable ami et un partenaire engagé ». Elle a salué « un modèle de loyauté et de solidarité envers le peuple juif », soulignant l’importance des liens entre Israël et l’Argentine dans une période marquée par des défis sécuritaires majeurs.

La cérémonie de cette année, organisée pour le 78e anniversaire de l’État d’Israël, sera placée sous le thème « Forces du renouveau ». Elle mettra à l’honneur des personnalités ayant contribué à renforcer la résilience nationale et à accompagner les efforts de reconstruction après les événements du 7 octobre.

La participation de Javier Milei à cet événement symbolique illustre le rapprochement croissant entre les deux pays et la volonté d’Israël de valoriser ses alliés les plus engagés sur la scène internationale.