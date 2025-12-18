"Jeunes porcs" : Vladimir Poutine fustige les dirigeants européens

Le président russe Vladimir Poutine a vivement attaqué les dirigeants européens, les qualifiant de « jeunes porcs » s’ils refusaient de donner suite aux propositions américaines visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Ces propos, tenus mercredi, s’inscrivent dans un contexte de tractations diplomatiques intenses autour d’un éventuel accord de paix, sans avancée concrète à ce stade.

Le Kremlin a indiqué jeudi que la Russie se préparait à entrer en contact avec les États-Unis afin d’obtenir des précisions sur les discussions menées par Washington avec Kiev et les capitales européennes. Selon le média Politico, des responsables russes et américains pourraient se rencontrer ce week-end à Miami. La délégation russe inclurait Kirill Dmitriev, envoyé spécial de Vladimir Poutine pour les investissements. Interrogé sur ces informations, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que des contacts avec les États-Unis étaient prévus, sans en préciser le cadre.

Washington a mené ces dernières semaines des échanges parallèles avec Moscou, l’Ukraine et plusieurs dirigeants européens dans l’espoir d’esquisser une sortie diplomatique du conflit, déclenché par l’invasion russe en février 2022. Aucun accord n’a toutefois émergé.

Dans ce contexte, Vladimir Poutine a durci le ton, avertissant que la Russie pourrait s’emparer par la force de nouveaux territoires ukrainiens si les propositions de paix n’étaient pas prises en compte. Une déclaration perçue comme une tentative de pression sur les négociations en cours.

Les dirigeants européens réaffirment de leur côté leur soutien à l’Ukraine, estimant qu’une victoire russe représenterait une menace directe pour la sécurité du continent et, à terme, pour un pays membre de l’OTAN. Le Kremlin rejette ces accusations, les qualifiant d’« absurdes », tout en maintenant une posture résolument offensive sur le plan militaire et rhétorique.