Judée-Samarie : 14 pays condamnent l’approbation de 19 nouvelles localités par Israël

Quatorze pays occidentaux et partenaires internationaux ont publié, le 24 décembre, une déclaration conjointe condamnant la décision du gouvernement israélien d’approuver la création de 19 nouvelles implantations en Judée-Samarie. Les signataires — dont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et plusieurs États européens — dénoncent une mesure qu’ils qualifient d’"unilatérale" et "contraire au droit international".

Selon le texte, cette décision s’inscrit dans une intensification générale de la "politique de colonisation" et comporte un "risque élevé d’instabilité accrue". Les États signataires estiment qu’elle pourrait compromettre les efforts diplomatiques en cours, notamment la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza et le passage à une deuxième phase du processus, tout en affaiblissant les perspectives d’une paix durable dans l’ensemble de la région.

Les pays rappellent leur opposition ferme "à toute forme d’annexion ainsi qu’au développement des colonies", citant explicitement les projets "liés à la zone E1 et l’approbation de milliers de nouveaux logements". Ils appellent Israël à "revenir sur cette décision" et à "cesser l’expansion" des implantations, conformément à la Conseil de sécurité des Nations unies – résolution 2334.

Enfin, les signataires réaffirment leur soutien au droit à l’"autodétermination des Palestiniens" et leur attachement à une solution négociée à deux États, seul cadre jugé viable pour une paix globale, juste et durable, dans laquelle "Israël et la Palestine vivraient côte à côte, en paix et en sécurité, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues".