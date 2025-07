L'Espagne et L'Irlande rejoignent plus de 20 États pour des mesures "concrètes" contre Israël

Articles recommandés -

Plus de 20 pays se réuniront à Bogota les 15 et 16 juillet pour annoncer des « mesures concrètes contre les violations du droit international par Israël », ont révélé des diplomates au média Middle East Eye. Ce « sommet d’urgence », co-organisé par la Colombie et l’Afrique du Sud en tant que coprésidents du Groupe de La Haye, vise à contrer un « climat d’impunité » favorisé par Israël et ses alliés.

Le Groupe de La Haye, lancé en janvier avec huit membres fondateurs (Bolivie, Colombie, Cuba, Honduras, Malaisie, Namibie, Sénégal, Afrique du Sud), cherche à "responsabiliser" Israël sous le droit international. « Ce sommet marquera un tournant pour passer des mots à l’action collective contre le génocide palestinien », a déclaré Mauricio Jaramillo Jassir, vice-ministre colombien des Affaires multilatérales.

Parmi les participants : Algérie, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Cuba, Djibouti, Honduras, Indonésie, Irlande, Liban, Malaisie, Namibie, Nicaragua, Oman, Portugal, Espagne, Qatar, Turquie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Uruguay et Palestine. Des experts de l’ONU, comme la rapporteure spéciale pour la Palestine Francesca Albanese, y assisteront. Des États du groupe ont déjà agi : l’Afrique du Sud a saisi la CIJ, rejointe par d’autres ; la Namibie et la Malaisie ont bloqué des navires d’armes ; la Colombie a rompu les liens diplomatiques. Le groupe vise désormais une coordination accrue pour un impact renforcé.