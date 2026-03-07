L’Inde autorise un navire de guerre iranien à accoster pour des raisons humanitaires

L’Inde a permis à un navire de guerre iranien d’accoster dans le port de Kochi, dans le sud du pays, après une demande urgente de Téhéran, ont indiqué des responsables indiens.

Le navire Lavan est arrivé mercredi dans ce port après avoir signalé des problèmes techniques, selon une source gouvernementale citée par Reuters. À bord se trouvent 183 membres d’équipage, qui ont été hébergés dans des installations de la marine indienne.

Le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar a expliqué que New Delhi avait pris cette décision pour des raisons humanitaires.

« Nous avons abordé cette situation d’un point de vue humanitaire, indépendamment des autres questions », a-t-il déclaré lors du forum international Raisina Dialogue.

Cette décision intervient après que les États-Unis ont coulé la frégate iranienne Dena au large du Sri Lanka, dans la zone économique exclusive du pays. Selon les informations disponibles, au moins 87 personnes ont été tuées dans cette attaque.

Le président américain Donald Trump a indiqué que la destruction de la marine iranienne faisait partie des objectifs du conflit mené par Washington et Israël contre la République islamique.

Selon les autorités, le Dena revenait d’un exercice naval organisé par l’Inde lorsqu’il a été attaqué.

Par ailleurs, les autorités sri-lankaises ont indiqué escorter un autre navire iranien, le Booshehr, vers un port de la côte est du Sri Lanka, tandis que la majorité de son équipage devait être transférée vers une base navale près de Colombo.