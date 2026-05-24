L’Italie devient un partenaire clé de l’Inde en Europe

La visite de Narendra Modi à Rome a placé l’Italie au cœur de la stratégie européenne de l’Inde. Lors de sa tournée de cinq pays, qui l’a mené aux Émirats arabes unis, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège et en Italie, le Premier ministre indien a donné à l’étape romaine une portée particulièrement stratégique.

Avec Giorgia Meloni, Narendra Modi a élevé les relations entre les deux pays au rang de partenariat stratégique spécial. Les deux dirigeants ont adopté une déclaration commune couvrant un large éventail de domaines : commerce, investissements, chaînes d’approvisionnement, technologies propres, semi-conducteurs, ports, sécurité maritime, défense, innovation, espace, migrations et corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe.

Les deux pays visent aussi une forte hausse de leurs échanges commerciaux, avec l’objectif de porter le commerce bilatéral à 20 milliards d’euros d’ici 2029.

L’Italie représente pour l’Inde un partenaire européen utile à plusieurs niveaux. Rome est une grande économie de l’Union européenne, un pays méditerranéen, un membre de l’OTAN et l’un des États occidentaux les plus engagés politiquement en faveur du corridor IMEC, destiné à relier l’Inde, le Golfe, le Moyen-Orient et l’Europe.

Ce corridor a occupé une place centrale dans les discussions. Narendra Modi et Giorgia Meloni ont réaffirmé leur soutien au projet, qu’ils présentent comme une route stratégique non seulement pour les marchandises, mais aussi pour les échanges numériques, commerciaux et géopolitiques entre l’Inde, le Golfe et l’Europe.

La dimension maritime est également importante. L’Inde et l’Italie ont salué un accord sur le transport maritime et les ports, et ont décidé de mettre en place un groupe de travail commun. Les deux pays souhaitent aussi lancer un dialogue sur la sécurité maritime, afin de renforcer la coopération, le partage d’informations et la coordination.

La rencontre a aussi mis l’accent sur la technologie. Les deux dirigeants ont annoncé la création d’INNOVIT India, un hub d’innovation destiné à soutenir les start-up, faciliter l’accès aux marchés et renforcer les liens entre universités, entreprises et talents. Les secteurs prioritaires incluent la fintech, la santé, les semi-conducteurs, la logistique, l’agritech, l’énergie, l’intelligence artificielle et l’informatique quantique.

Cette coopération s’inscrit dans une stratégie indienne plus large de diversification. New Delhi cherche à entretenir des relations solides avec plusieurs pôles de puissance à la fois, sans s’aligner exclusivement sur un bloc. L’Inde maintient ainsi des liens avec les États-Unis, la Russie, Israël, l’Iran, le Golfe et l’Union européenne.

Pour l’Italie, cette relation avec l’Inde permet aussi de renforcer son rôle diplomatique en Méditerranée et en Europe. Rome cherche à se positionner comme un pont entre l’Europe et l’Asie, tout en s’inscrivant dans les grandes discussions sur les chaînes d’approvisionnement, l’énergie et les nouvelles routes commerciales.