L’ONU confie l’agence des réfugiés à l’ancien président irakien Barham Salih

L’Assemblée générale des Nations unies a élu, jeudi, l’ancien président irakien Barham Salih au poste de Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Il succédera à l’Italien Filippo Grandi, en fonction depuis 2016, et entamera un mandat de cinq ans à compter du 1er janvier 2026.

La nomination de Barham Salih, âgé de 65 ans, a été entérinée sans vote par les 193 États membres, après avoir été proposée par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Figure politique respectée sur la scène internationale, Salih a lui-même connu l’exil, ayant fui les persécutions du régime de Saddam Hussein avant de s’imposer comme un acteur clé de l’Irak post-2003.

Président de la République d’Irak de 2018 à 2022, Barham Salih s’est forgé une réputation de dirigeant modéré, attaché au multilatéralisme et au dialogue international. Son profil politique et diplomatique est perçu comme un atout majeur à la tête du HCR, alors que le nombre de personnes déplacées de force dans le monde atteint des niveaux record, sous l’effet des conflits armés, des crises politiques et du changement climatique.

Cette nomination intervient dans un contexte symbolique pour l’Irak, alors que les Nations unies s’apprêtent à mettre fin, fin 2025, au mandat de la Mission d’assistance des Nations unies en Irak (UNAMI). Présente dans le pays depuis près de vingt ans, à la suite de l’invasion américaine de 2003, l’UNAMI a joué un rôle central dans l’accompagnement politique et institutionnel de l’Irak.

À la tête du HCR, Barham Salih devra relever des défis humanitaires majeurs, à l’heure où des millions de réfugiés attendent protection, assistance et solutions durables.