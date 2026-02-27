L’ONU critique la Chine sur la situation des Ouïghours au Xinjiang

Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Volker Türk, a exhorté vendredi la Chine à améliorer la situation des Ouïghours et d’autres minorités musulmanes dans la région du Xinjiang, déplorant l’absence de progrès concrets plus de trois ans après un rapport accablant publié par son institution.

S’exprimant devant le Conseil des droits de l’homme à Genève, il a regretté « le manque de suivi » des recommandations formulées en 2022, notamment en matière de protection des libertés religieuses et culturelles, ainsi que sur les conditions de travail. Il a également fait part de son inquiétude face à « l’intensification de la répression des communautés protestantes » et à la situation des Tibétains.

En août 2022, l’ancienne haute-commissaire Michelle Bachelet avait publié un rapport évoquant de possibles « crimes contre l’humanité » au Xinjiang. Le document mentionnait des allégations jugées crédibles de détentions arbitraires massives, de torture et de violations systémiques visant les Ouïghours et d’autres minorités musulmanes. Pékin avait vigoureusement rejeté ces accusations, dénonçant un texte biaisé.

Depuis sa prise de fonctions, Volker Türk a été régulièrement pressé par des organisations de défense des droits humains d’accentuer la pression sur la Chine. Vendredi, il a appelé les autorités chinoises à cesser d’utiliser des dispositions pénales et de sécurité nationale formulées de manière vague pour restreindre l’exercice pacifique des libertés fondamentales.

Il a également demandé la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement. Ces déclarations interviennent dans un contexte de critiques persistantes à l’égard de Pékin concernant le respect des droits humains, notamment à Hong Kong et au Xinjiang.