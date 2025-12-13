La Biélorussie libère 123 prisonniers dont le prix Nobel de la paix Ales Bialiatski

La Biélorussie a libéré samedi 123 prisonniers, parmi lesquels le prix Nobel de la paix Ales Bialiatski et l’opposante Maria Kolesnikova, dans un contexte de rapprochement diplomatique inattendu avec les États-Unis. Cette annonce est intervenue le jour même où l’émissaire du président américain Donald Trump a confirmé la levée des sanctions américaines visant le potassium biélorusse, un secteur clé de l’économie du pays.

En visite à Minsk, John Coale, envoyé spécial de Washington pour la Biélorussie, a déclaré que les États-Unis allaient lever les sanctions sur les exportations de potassium, utilisées notamment dans la production d’engrais. Aucune précision n’a été donnée sur les contreparties exactes exigées de Minsk, mais la libération massive de détenus politiques a été largement interprétée comme un geste en ce sens.

Ales Bialiatski, figure emblématique de la défense des droits humains et cofondateur de l’ONG Viasna, avait été condamné à une lourde peine de prison. Son incarcération symbolisait la répression menée par le régime d’Alexandre Loukachenko contre l’opposition, en particulier depuis les manifestations massives de 2020, violemment réprimées.

Allié fidèle de Moscou et au pouvoir depuis plus de trente ans, Alexandre Loukachenko fait face depuis plusieurs années à de lourdes sanctions occidentales, en raison des atteintes aux libertés publiques et de son soutien à l’invasion russe de l’Ukraine en 2022. Washington avait déjà, ces derniers mois, partiellement assoupli certaines sanctions, notamment contre la compagnie aérienne nationale Belavia.

John Coale a par ailleurs souligné que la proximité entre Minsk et Moscou pourrait jouer un rôle dans les efforts américains de médiation visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Une déclaration qui confirme la volonté de Washington d’explorer de nouveaux canaux diplomatiques, malgré la nature autoritaire du régime biélorusse.