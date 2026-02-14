La Chine avertit les États-Unis que "comploter" sur Taïwan mènerait à la "confrontation"

Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a mis en garde les États-Unis contre toute tentative de « comploter » autour de Taïwan, estimant qu’une telle démarche conduirait « très probablement à une confrontation » entre Pékin et Washington. Son avertissement a été lancé lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, dans un contexte de tensions persistantes autour de l’île.

Les États-Unis entretiennent des relations diplomatiques officielles avec la République populaire de Chine, mais pas avec Taïwan, qu’ils considèrent toutefois comme un partenaire stratégique majeur. Washington demeure par ailleurs le principal fournisseur d’armes de l’île, que Pékin considère comme une province rebelle appelée à être réunifiée, par la force si nécessaire.

À Munich, Wang Yi a exhorté les États-Unis à privilégier « la voie de la coopération » avec la Chine. Il a dénoncé en revanche « le découplage, la dissociation et la rupture des liens avec la Chine », ainsi que la formation de « cliques et groupes visant la Chine ». Le ministre a également accusé Washington d’« inciter et comploter pour diviser la Chine par le biais de Taïwan », affirmant que cela reviendrait à franchir les « lignes rouges » fixées par Pékin.

Ces déclarations interviennent alors que les relations sino-américaines restent marquées par des rivalités commerciales, technologiques et militaires. La question de Taïwan demeure l’un des points de friction les plus sensibles entre les deux puissances, chacun réaffirmant ses positions sans concession.