La commissaire européenne à la Méditerranée en visite en Israël et en Judée-Samarie

La commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Šuica, effectue lundi et mardi une visite officielle en Israël et auprès de l'Autorité palestinienne afin de réaffirmer l'engagement de l'Union européenne en faveur de la paix, de la stabilité régionale et de la reconstruction de Gaza.

À Jérusalem, elle doit rencontrer le président israélien Isaac Herzog ainsi que le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar. Les discussions porteront sur les relations bilatérales entre Israël et l'Union européenne, la situation humanitaire dans la bande de Gaza, les premiers plans de reconstruction ainsi que la mise en œuvre de la résolution 2803 du Conseil de sécurité de l'ONU. La commissaire doit également présenter le Pacte pour la Méditerranée, une initiative européenne destinée à renforcer la coopération régionale et à favoriser la stabilité économique et sécuritaire.

Dubravka Šuica se rendra par ailleurs au mémorial de la Shoah de Yad Vashem, où elle participera à une cérémonie dans le Hall du Souvenir.

Elle visitera également l'hôpital Augusta Victoria, à Jérusalem-Est, l'un des établissements bénéficiant du programme européen pluriannuel de 1,6 milliard d'euros consacré au redressement et à la résilience palestiniens. Deux nouvelles unités hospitalières y seront inaugurées.

À Ramallah, la commissaire européenne s'entretiendra avec le vice-président palestinien Hussein al-Sheikh et le Premier ministre Mohammad Mustafa. Les échanges porteront sur le soutien européen à l'Autorité palestinienne, les réformes engagées par celle-ci, la reconstruction précoce de Gaza et la situation en Judée-Samarie.

Enfin, Dubravka Šuica rencontrera des représentants de la société civile israélienne et palestinienne, des responsables religieux ainsi que des partenaires des Nations unies. Une nouvelle réunion du groupe international des donateurs pour la Palestine est prévue le 13 juillet à Bruxelles afin d'évaluer les progrès des réformes palestiniennes et de mobiliser davantage d'aide pour Gaza.