La Conférence de Munich sur la sécurité retire son invitation au chef de la diplomatie iranienne

La Conférence de Munich sur la sécurité a annoncé le retrait de l’invitation adressée au ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en réaction à la répression meurtrière des manifestations en Iran ces derniers jours. La décision intervient alors que les autorités iraniennes sont accusées d’avoir violemment écrasé des protestations à travers le pays.

Dans un communiqué transmis par courriel, les organisateurs indiquent que des invitations avaient été envoyées « il y a plusieurs semaines » à des représentants du gouvernement iranien, mais que « compte tenu des événements actuels », celles-ci ne seraient pas maintenues. La conférence, l’un des principaux forums mondiaux consacrés aux questions de sécurité, se tiendra du 13 au 15 février.

Les responsables de l’événement précisent que leur objectif est d’accueillir des participants capables d’apporter des analyses et des contributions significatives aux débats stratégiques. Toutefois, soulignent-ils, le contexte politique et l’évolution de la situation internationale sont systématiquement pris en compte avant de finaliser la liste des invités.

La position de la conférence s’inscrit dans un climat de condamnation croissante à l’égard de Téhéran. Le ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué que Berlin s’opposait à l’invitation de responsables iraniens, au vu des informations faisant état de milliers de morts lors de la répression des manifestations contre le régime religieux en Iran.

Cette décision marque un signal politique fort de la part des organisateurs de la Conférence de Munich, qui accueille chaque année chefs d’État, ministres, diplomates et experts en sécurité. Elle reflète également la volonté de plusieurs capitales européennes de durcir leur position face aux violations des droits humains imputées aux autorités iraniennes, alors que la situation intérieure du pays continue de susciter une vive inquiétude sur la scène internationale.