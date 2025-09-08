La flottille pour Gaza avec à son bord Greta Thunberg accoste en Tunisie

Articles recommandés -

Des centaines de Tunisiens se sont rassemblés dimanche au port de Sidi Bou Saïd pour accueillir Greta Thunberg, arrivée à bord de la flottille internationale pour Gaza. L'activiste suédoise de 22 ans participe à l’opération Global Sumud Flotilla, qui vise, selon ses organisateurs, à "briser le blocus illégal imposé par Israël sur Gaza".

La flottille, composée d’environ 20 navires, a quitté Barcelone lundi dernier et fait escale en Tunisie avant de reprendre la mer. Sur place, les bateaux seront rejoints par des équipes locales et chargés de nouvelles fournitures humanitaires.

S’exprimant devant la foule, Greta Thunberg a dénoncé la situation à Gaza, déclarant : "Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. De l’autre côté de l’eau, un génocide est en cours, une famine organisée par la machine de guerre israélienne."

La militante est accompagnée de 350 activistes pro-palestiniens, parmi lesquels l’ancienne maire de Barcelone, Ada Colau, connue pour avoir rompu les relations de sa ville avec Israël, ainsi que plusieurs personnalités hollywoodiennes, dont l’actrice Susan Sarandon et l’acteur Liam Cunningham, célèbre pour son rôle dans la série Game of Thrones.

Initialement prévue pour repartir dimanche, la flottille a vu son départ repoussé à mercredi en raison de contraintes techniques et logistiques, ont précisé les organisateurs.

Greta Thunberg n’en est pas à sa première tentative. En juin dernier, elle avait participé en compagnie de l'eurodéputée française Rima Hassan, à la flottille Madleen, interceptée par l’armée israélienne. Thunberg et d’autres militants avaient été expulsés d’Israël, après avoir affirmé, dans des vidéos préenregistrées, avoir été "kidnappés" par les forces israéliennes. Les autorités israéliennes avaient démenti ces accusations, photos et vidéos à l'appui, affirmant que les activistes avaient reçu nourriture et eau avant leur expulsion.

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait également minimisé l’impact de cette précédente opération, précisant que l’aide transportée par la Madleen ne représentait même pas l’équivalent d’un seul camion et qu’elle avait finalement été transférée vers Gaza par les canaux humanitaires officiels.

La nouvelle flottille, bien plus importante, entend poursuivre sa route vers Gaza malgré les obstacles, dans un contexte de tensions régionales accrues et d’appels croissants à un cessez-le-feu.