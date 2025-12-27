La France condamne les tirs israéliens ayant blessé légèrement un Casque bleu de la FINUL

La France a vivement condamné des tirs israéliens survenus vendredi dans le sud du Liban, qui ont légèrement blessé un Casque bleu de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). Dans un communiqué publié par le ministère français des Affaires étrangères, Paris dénonce des tirs de l’armée israélienne intervenus le 26 décembre « à proximité de patrouilles » de la force onusienne.

Le Quai d’Orsay appelle Israël à « respecter le cessez-le-feu du 26 novembre 2024, qui s’impose à toutes les parties », rappelant le rôle essentiel de la Finul dans la stabilisation de la zone frontalière entre le Liban et Israël. La France, contributeur de la mission, a réaffirmé son attachement à la sécurité des Casques bleus déployés sur le terrain.

Selon la Finul, des tirs de mitrailleuse lourde provenant de positions de l’armée israélienne ont été effectués dans la matinée à proximité d’une patrouille onusienne qui inspectait un point de contrôle dans le village de Bastara, dans la région de Hasbaya. Une grenade a également explosé non loin de cette patrouille. Un Casque bleu a été légèrement blessé, souffrant d’une commotion auditive, tandis que d’autres tirs ont été signalés près d’une patrouille opérant dans les environs de Kfarchouba.

La Force onusienne a indiqué enquêter sur ces incidents, soulignant que toute attaque ou mise en danger de ses personnels constitue une violation grave du droit international. Elle a rappelé que la Ligne bleue, frontière de facto entre Israël et le Liban, demeure une zone particulièrement sensible, régulièrement marquée par des incidents armés.