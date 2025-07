La population juive mondiale reste inférieure à son niveau d’avant la Shoah, selon une étude

Articles recommandés -

Plus de 80 ans après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la population juive mondiale n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant la Shoah. Une nouvelle étude du Pew Research Center estime que la population juive mondiale s’élève aujourd’hui à environ 14,8 millions de personnes, soit près de deux millions de moins que les 16,6 millions recensés en 1939, à la veille de l’extermination de six millions de Juifs par le régime nazi et ses alliés.

Entre 2010 et 2020, la population juive a augmenté de 6,2 %, contre 12,3 % pour la population mondiale dans son ensemble. Les Juifs représentent désormais environ 0,2 % de la population mondiale, faisant d’eux le plus petit groupe religieux analysé séparément dans le rapport.

Cette réalité démographique s'inscrit dans un contexte de vive inquiétude au sein des communautés juives, confrontées à une recrudescence d’actes antisémites, notamment depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

"Avons-nous récupéré les pertes humaines de la Shoah ? La réponse est non", souligne Jonathan Sarna, historien du judaïsme à l’université Brandeis. "Remplacer un tiers d’une population prend du temps. Ce processus est encore loin d’être terminé."

La mesure précise de la population juive reste complexe. En Israël, les chiffres s’appuient sur le registre officiel du ministère de l’Intérieur. Ailleurs, l’identification repose souvent sur une déclaration d’appartenance religieuse.

La majorité des Juifs vivent aujourd’hui en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, et au Moyen-Orient, presque exclusivement en Israël. Depuis 2010, la population juive en Israël a connu une croissance de près de 18 %, dépassant les 7 millions, ce qui fait d’elle la plus importante communauté juive du monde. À titre de comparaison, les États-Unis n’ont gagné que 30 000 Juifs sur la même période.

D’autres régions enregistrent une baisse : -37 % en Afrique subsaharienne, -12 % en Amérique latine et -8 % en Europe, où vivent désormais environ 1,3 million de Juifs.

Enfin, l’étude souligne que, dans de nombreuses sociétés occidentales, les taux de natalité des Juifs sont généralement plus faibles que ceux de la population générale, à l’exception notable des communautés orthodoxes.