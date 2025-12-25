Laurent Vinatier, détenu en Russie : Moscou évoque une "proposition" à Paris

La famille du chercheur français Laurent Vinatier nourrit un « espoir prudent » après l’annonce par Moscou qu’une « proposition » aurait été faite à la France en vue de sa libération. Emprisonné en Russie depuis juin 2024, il pourrait être libéré « pendant les fêtes de fin d’année », c’est-à-dire avant le Noël orthodoxe du 7 janvier, a indiqué jeudi son avocat à l’AFP.

Arrêté à Moscou, Laurent Vinatier, 49 ans, spécialiste de l’espace post-soviétique, est poursuivi par les autorités russes pour des faits liés à la législation sur les « agents de l’étranger » et fait également l’objet d’accusations d’espionnage. En octobre 2024, il a été condamné à trois ans de prison pour ne pas s’être enregistré comme tel alors qu’il collectait, selon la justice russe, des informations militaires susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. Il avait reconnu les faits tout en plaidant l’ignorance.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé l’existence de contacts avec Paris, affirmant qu’« une proposition a été faite » aux autorités françaises, sans en préciser la nature. « La balle est désormais dans le camp de la France », a-t-il déclaré, évoquant un dossier « extrêmement sensible ». Le ministère français des affaires étrangères n’a, pour sa part, fait aucun commentaire.

L’avocat de Laurent Vinatier a dit placer sa confiance dans la diplomatie française et espère que le sort de son client puisse être évoqué lors d’un éventuel échange entre les présidents Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, alors que Paris et Moscou ont récemment évoqué la possibilité d’un contact direct.

Employé par une ONG suisse de médiation, le Centre pour le dialogue humanitaire, Laurent Vinatier est décrit par ses proches comme un « prisonnier politique », utilisé comme levier de pression par la Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, Moscou a arrêté plusieurs ressortissants occidentaux, certains ayant ensuite été libérés dans le cadre d’échanges diplomatiques.