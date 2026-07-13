Le Japon veut créer une agence de renseignement avec l’aide des pays occidentaux

Le Japon prépare une profonde réforme de son appareil de renseignement. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, Tokyo souhaite créer une agence nationale centralisée et sollicite l’expertise de plusieurs alliés occidentaux afin de renforcer ses capacités face aux menaces d’espionnage.

Selon plusieurs responsables japonais et occidentaux, les autorités nippones ont engagé ces derniers mois des discussions discrètes avec les États-Unis, l’Australie et l’Allemagne. Les échanges portent notamment sur les technologies à adopter, le recrutement des agents et les priorités stratégiques de la future structure.

Cette réforme intervient alors que le Japon est confronté à une intensification des activités d’espionnage étrangères. Le New York Times révélait dimanche que des dizaines d’agents russes se sont installés au Japon ces dernières années afin de faciliter l’acquisition de composants destinés à l’industrie militaire russe et de contourner les sanctions internationales.

Des responsables étrangers auraient alerté Tokyo sur ces opérations, mais la réaction des autorités japonaises aurait été jugée trop lente.

Le système de renseignement japonais souffre depuis longtemps d’un manque de coordination. Les informations sont aujourd’hui recueillies séparément par les services de défense, la police, les diplomates et d’autres administrations, sans véritable partage entre les différentes institutions.

Selon plusieurs experts, cette fragmentation affaiblit la capacité du pays à détecter les opérations d’espionnage, les ingérences étrangères et les menaces contre sa sécurité nationale.

La création d’une agence centrale marquerait ainsi un tournant historique dans la politique de sécurité du Japon, qui cherche à adapter son dispositif de renseignement à un environnement stratégique devenu beaucoup plus instable en Asie et dans le monde.