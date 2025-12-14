Le Mossad avait alerté l’Australie pendant des mois sur des menaces terroristes visant des Juifs

Les services de renseignement israéliens ont averti à plusieurs reprises les autorités australiennes de menaces terroristes émanant de l’Iran et d’autres acteurs hostiles visant la communauté juive, a rapporté The Jerusalem Post après l’attentat meurtrier survenu dimanche lors d’un événement de Hanouka à Sydney, qui a fait 11 morts.

Selon ces informations, le Mossad transmettait depuis plusieurs mois des alertes régulières à Canberra concernant la montée de l’antisémitisme et la constitution progressive d’infrastructures terroristes en Australie. Dès le mois d’août, les services israéliens auraient fourni des renseignements jugés utiles sur des menaces liées à l’Iran. Aucune source ne confirme toutefois que le Mossad disposait d’une alerte spécifique concernant l’attaque de dimanche, l’accent ayant été mis sur une dynamique de menace globale et continue.

Des responsables australiens, dont le Premier ministre Anthony Albanese et le directeur du renseignement Mike Burgess, ont publiquement reconnu l’existence de risques émanant de l’Iran et d’autres acteurs contre la communauté juive locale. À plusieurs reprises, ils ont également fait état d’informations reçues de partenaires étrangers pour lutter contre ce phénomène. The Jerusalem Post confirme que le Mossad figurait parmi les principaux, sinon le principal, contributeur en matière de renseignement sur ce dossier.

Selon des sources sécuritaires, la coopération entre le Mossad et les services australiens a été qualifiée d’« excellente », y compris durant des périodes de tensions diplomatiques entre Anthony Albanese et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

En août, le gouvernement australien avait accusé l’Iran d’être à l’origine d’au moins deux attaques incendiaires antisémites majeures, notamment contre une synagogue à Melbourne et un restaurant à Sydney. Anthony Albanese avait alors annoncé l’expulsion de l’ambassadeur iranien et la désignation du Corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste.

Le Premier ministre australien avait dénoncé des « actes extraordinaires et dangereux d’agression orchestrés par une puissance étrangère sur le sol australien », visant à « saper la cohésion sociale et semer la discorde ».