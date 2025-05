Le pape Léon XIV dit vouloir renforcer le dialogue avec les Juifs

Dans une lettre adressée au rabbin Noam Marans, directeur des affaires interreligieuses du Comité juif américain, le pape Léon XIV a exprimé sa volonté de renforcer les relations entre l'Église catholique et la communauté juive mondiale. Ce message intervient dans un contexte de détérioration des rapports entre le Vatican et Israël depuis le début du conflit à Gaza. "Confiant en l'assistance du Tout-Puissant, je m'engage à poursuivre et à renforcer le dialogue et la coopération de l'Église avec le peuple juif, dans l'esprit de la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II", a écrit le souverain pontife dans ce courrier publié lundi sur la plateforme X.

Nostra Aetate, document fondamental adopté lors du Concile (1962-1965), a marqué un tournant historique en rejetant la notion de culpabilité collective des Juifs dans la mort de Jésus et en encourageant le dialogue avec les religions non chrétiennes. Cette déclaration a révolutionné les relations catholico-juives après des siècles de persécutions et de méfiance.

Le dialogue qui s'est développé au cours des décennies suivantes a permis à Jean-Paul II de devenir, en 1986, le premier pape à visiter une synagogue. Lors de son discours dans le temple principal de Rome, il avait qualifié les Juifs de "nos frères aînés bien-aimés". Une source vaticane a confirmé que le rabbin Marans assistera à la messe d'investiture du pape dimanche prochain, accompagné d'une douzaine d'autres responsables juifs du monde entier. La présence d'un représentant du gouvernement israélien reste incertaine.

Les relations entre le Saint-Siège et l'État d'Israël, formalisées par un "accord fondamental" en 1993 suivi d'un échange d'ambassadeurs l'année suivante, se sont détériorées depuis le début de la guerre à Gaza en 2023, malgré les condamnations répétées de l'antisémitisme par feu le pape François.