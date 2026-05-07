Le renseignement américain estime que l’Iran peut résister plusieurs mois au blocus imposé par Trump

Une évaluation confidentielle de la CIA remise cette semaine à la Maison Blanche conclut que l’Iran serait capable de résister au blocus naval américain pendant au moins trois à quatre mois avant de subir de graves conséquences économiques, selon plusieurs responsables américains cités par le Washington Post. Cette analyse contraste avec les déclarations très optimistes de Donald Trump, qui affirme depuis plusieurs semaines que Téhéran serait au bord de l’effondrement économique et militaire.

Selon les services de renseignement américains, le régime iranien conserve encore d’importantes capacités militaires malgré les bombardements américains et israéliens. L’Iran disposerait toujours d’environ 70 % de son stock de missiles d’avant-guerre et de 75 % de ses lanceurs mobiles. Les analystes estiment également que Téhéran est parvenu à remettre en service plusieurs installations souterraines et à réparer une partie de son arsenal.

Depuis le début du conflit, l’Iran a fermé de facto le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce pétrolier mondial. Après l’échec des discussions entre Washington et Téhéran, Donald Trump a renforcé la pression en imposant un blocus maritime visant tous les navires entrant ou quittant les ports iraniens. La Maison Blanche affirme que ces mesures coûtent près de 500 millions de dollars par jour au régime iranien.

Mais les services américains jugent que l’économie iranienne reste plus résiliente que prévu. Téhéran continuerait notamment à stocker son pétrole à bord de pétroliers immobilisés et pourrait développer des circuits de contrebande terrestre via l’Asie centrale afin de contourner partiellement le blocus.

Des experts israéliens estiment par ailleurs que les drones iraniens demeurent une menace majeure dans le détroit d’Ormuz. « Il suffit d’un seul drone touchant un navire pour faire exploser les coûts d’assurance et paralyser le trafic maritime », souligne Danny Citrinowicz, ancien responsable du renseignement militaire israélien sur l’Iran.

Malgré les succès militaires revendiqués par Washington et Israël, plusieurs responsables américains craignent désormais que la guerre ne débouche finalement sur un renforcement stratégique du régime iranien plutôt que sur son affaiblissement durable.