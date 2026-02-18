Leïla Shahid, voix diplomatique de l'Autorité palestinienne en Europe, est morte à 76 ans

L’ancienne diplomate de l'Autorité palestinienne Leïla Shahid est morte mercredi 18 février à Lecques (Gard), à l’âge de 76 ans, a annoncé sa famille au journal Le Monde. Gravement malade depuis plusieurs années, elle s’est donné la mort, selon ses proches.

Figure de la diplomatie, Leïla Shahid a représenté l'Autorité palestinienne en France en tant que déléguée générale de 1993 à 2006, période clé marquée par les accords d’Oslo et les bouleversements du processus de paix. Elle a ensuite occupé la même fonction auprès de l’Union européenne à Bruxelles, de 2006 à 2015, consolidant sa présence diplomatique sur la scène européenne.

Née en 1949 à Beyrouth, au Liban, dans une famille en exil, elle a grandi dans un contexte marqué par la dispersion et la revendication nationale. Proche de Yasser Arafat, elle a pu revenir en Palestine en 1990, lors de la mise en place de l’Autorité palestinienne.