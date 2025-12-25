Les destinations phares pour célébrer le Nouvel An à travers le monde

À l’approche du réveillon du 31 décembre, les grandes capitales du monde se préparent à accueillir des millions de fêtards pour l’un des moments les plus symboliques de l’année. Si le Nouvel An est célébré plus discrètement en Israël, de nombreux voyageurs choisissent de rejoindre les grandes métropoles internationales, où traditions, spectacles et festivités atteignent leur apogée. Voici cinq villes particulièrement prisées pour vivre pleinement la transition vers la nouvelle année.

New York reste l’incontournable absolu. Depuis le début du XXᵉ siècle, des foules immenses se rassemblent à Times Square pour assister à la descente mythique de la boule de cristal, retransmise en direct dans le monde entier. Concerts, sécurité renforcée et ambiance électrique font de cette nuit une expérience unique.

À l’autre bout du globe, Tokyo propose une célébration radicalement différente. Le Nouvel An, ou Ōmisoka, mêle spiritualité et modernité : rituels dans les temples, sonnerie des 108 cloches à minuit, puis soirées festives dans les quartiers animés comme Shibuya.

Très appréciée des Israéliens, Bangkok séduit par ses feux d’artifice spectaculaires le long du fleuve Chao Phraya, ses dîners-croisières et ses bars en rooftop, dans une atmosphère chaleureuse et festive.

Dubaï s’est imposée comme une référence mondiale du Nouvel An grandiose. Autour du Burj Khalifa, spectacles de lasers, drones et feux d’artifice transforment la ville en scène géante, complétée par des soirées de luxe sur les plages et dans les hôtels.

Enfin, Berlin offre l’une des plus grandes fêtes d’Europe. Autour de la porte de Brandebourg, concerts, feux d’artifice et marathons de soirées dans les clubs électro font vibrer la capitale allemande jusqu’au petit matin — parfois bien au-delà.

Cinq villes, cinq ambiances, pour une seule promesse : accueillir la nouvelle année de façon inoubliable.