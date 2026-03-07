Les États-Unis approuvent une vente d’armes de 151 millions de dollars à Israël

Le département d’État américain a approuvé vendredi la vente à Israël de 12.000 bombes de 470 kilogrammes, pour une valeur totale de 151,8 millions de dollars, dans un contexte d’escalade militaire au Moyen-Orient.

Selon un communiqué du Bureau des affaires politico-militaires du département d’État, cette transaction vise à renforcer les capacités de défense de l’État hébreu face aux menaces régionales actuelles.

« La vente proposée améliorera la capacité d’Israël à faire face aux menaces actuelles et futures, renforcera sa défense nationale et servira de moyen de dissuasion contre les menaces régionales », indique le communiqué officiel.

Outre les munitions, l’accord prévoit également la fourniture de services d’ingénierie, de logistique et d’assistance technique, qui seront assurés par le gouvernement américain et des prestataires sous contrat.

Cette décision intervient alors que les États-Unis et Israël sont engagés dans une guerre contre l’Iran, marquée par des frappes et des attaques dans plusieurs zones du Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a par ailleurs annoncé que plusieurs grandes entreprises américaines de défense ont accepté de quadrupler leur production d’armements sophistiqués afin de soutenir l’effort militaire.

Habituellement, les ventes d’armes américaines à l’étranger doivent être approuvées par le Congrès. Toutefois, dans ce cas précis, le secrétaire d’État Marco Rubio a invoqué une dérogation pour situation d’urgence, permettant de contourner cette procédure.

Selon le département d’État, cette décision a été prise dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis, justifiant une livraison immédiate des équipements militaires.

Cette procédure a toutefois suscité des critiques au sein du Congrès. Le démocrate Gregory Meeks, membre de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a dénoncé une décision révélant selon lui « une contradiction flagrante » dans les arguments de l’administration en faveur de la guerre.