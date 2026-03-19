Les États-Unis n’ont pas de "calendrier défini" pour la fin de la guerre en Iran, selon le Pentagone

Les États-Unis ne disposent d’aucun « calendrier défini » pour la fin de leurs opérations militaires en Iran, a déclaré jeudi le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, alors que l’intervention américaine approche de sa troisième semaine. « Nous ne souhaitons pas fixer de délai précis », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse, assurant toutefois que la campagne se déroule « tout à fait dans les temps » au regard des objectifs fixés par le président Donald Trump.

Le chef du Pentagone a rappelé que la décision de mettre un terme aux opérations reviendra in fine au président américain. « C’est à lui de déterminer à quel moment nous considérerons que nos objectifs ont été atteints », a-t-il insisté, réaffirmant l’absence de toute échéance officielle. Cette position traduit la volonté de l’administration américaine de conserver une marge de manœuvre stratégique dans un conflit aux contours encore incertains.

Sur le plan financier, Pete Hegseth a confirmé que le Pentagone s’apprêtait à solliciter des fonds supplémentaires auprès du Congrès afin de soutenir l’effort de guerre. Selon des informations du Washington Post, la demande pourrait dépasser les 200 milliards de dollars, un montant que le ministre a jugé susceptible d’évoluer. « Il est évident que cela nécessite des ressources importantes », a-t-il déclaré.

Cette enveloppe viserait à couvrir les opérations en cours, anticiper d’éventuels engagements futurs et reconstituer les stocks de munitions. Washington entend ainsi garantir la poursuite de ses capacités militaires tout en se préparant à un conflit potentiellement prolongé.