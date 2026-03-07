Les États-Unis pourraient déployer un troisième porte-avions au Moyen-Orient

Les États-Unis devraient prochainement déployer un troisième porte-avions au Moyen-Orient, selon des informations rapportées par la chaîne américaine Fox News, alors que le conflit régional continue de s’intensifier.

Le porte-avions USS George H.W. Bush, de classe Nimitz, a achevé jeudi son entraînement préalable au déploiement, a indiqué la marine américaine. Cet exercice, appelé Composite Unit Training Exercise, constitue la dernière étape de préparation pour les groupes aéronavals avant leur certification pour des missions opérationnelles.

Selon l’US Naval Institute, le porte-avions, son groupe d’escorte et son aile aérienne ont terminé avec succès cet entraînement, ce qui permet désormais leur déploiement pour des missions décidées par les autorités américaines.

Fox News affirme que le groupe aéronaval devrait être déployé prochainement et pourrait se diriger vers la Méditerranée orientale, où un autre porte-avions américain, l’USS Gerald R. Ford, a récemment été positionné.

Des images publiées par l’armée américaine montrent que l’USS Gerald R. Ford a traversé le canal de Suez jeudi et se trouve désormais en mer Rouge.

Dans le même temps, le porte-avions américain USS Abraham Lincoln reste déployé en mer d’Arabie, d’où il participe aux opérations militaires contre l’Iran.

Le déploiement d’un troisième porte-avions dans la région constituerait un renforcement significatif de la présence militaire américaine au Moyen-Orient, dans un contexte de tensions croissantes et d’escalade militaire impliquant plusieurs acteurs régionaux.