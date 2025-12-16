LIVE BLOG | Liban-Sud : Tsahal frappe un terroriste du Hezbollah
Antisémitisme : Benjamin Netanyahou appelle les gouvernements occidentaux à agir « maintenant »
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exhorté mardi soir les gouvernements occidentaux à renforcer la lutte contre l’antisémitisme et à assurer la protection des communautés juives à travers le monde. Il a demandé aux autorités de « faire ce qui est nécessaire » pour garantir la sécurité des Juifs. « Ils doivent entendre nos avertissements », a-t-il insisté. Le chef du gouvernement israélien a appelé à des mesures immédiates. « Je demande qu’ils agissent – maintenant », a-t-il conclu.
Judée-Samarie : Tsahal annonce des démolitions imminentes au camp de réfugiés de Nur Shams
L’armée israélienne a annoncé que des résidents palestiniens du camp de réfugiés de Nur Shams, près de Tulkarem en Judée-Samarie, ont été informés cette semaine de son intention de démolir plusieurs bâtiments. Selon Tsahal, ces destructions répondent à une « nécessité opérationnelle claire et indispensable ». Les notifications ont été transmises par l’Administration civile du ministère de la Défense. Les habitants concernés ont reçu un délai afin de récupérer leurs effets personnels. La décision a été prise par le chef du commandement central, le général de division Avi Bluth. Elle l’a été, précise l’armée, après un examen approfondi et en réduisant au minimum l’ampleur des démolitions.
Tsahal affirme avoir étudié d’autres alternatives avant de trancher. Depuis le début de l’année, des centaines de bâtiments ont déjà été détruits dans les camps de Jénine, Nur Shams et Tulkarem. L’armée explique ces opérations par la volonté de préserver sa liberté d’action sur le terrain. Selon elle, les camps du nord de la Judée-Samarie constituent des foyers majeurs d’activités terroristes. Des groupes terroristes armés y opèrent depuis des zones densément peuplées, affirme Tsahal.
L’armée dit poursuivre ses opérations afin d’empêcher la reconstitution de réseaux terroristes dans ces secteurs.
Diplomatie : Gideon Sa'ar s’entretient avec le nouveau ministre tchèque des Affaires étrangères
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, s’est entretenu pour la première fois avec Petr Machinka, nouveau ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, dont le gouvernement est entré en fonction cette semaine.
Gideon Sa'ar a félicité son homologue pour sa prise de fonctions et l’a remercié pour le soutien constant de Prague à Israël, en particulier depuis le début de la guerre. Il a souligné que la République tchèque est considérée par Israël comme l’un de ses partenaires les plus proches en Europe. Les deux ministres ont convenu de renforcer les relations bilatérales. La République tchèque a réaffirmé son engagement en faveur de liens privilégiés avec Israël, un engagement inscrit dans les lignes directrices du nouveau gouvernement. Les discussions ont également porté sur les débats au sein de l’Union européenne, l’attentat de Sydney et la montée de l’antisémitisme dans le monde.
Néguev : le maire de Rahat dénonce des barrages policiers « punitifs » dans les villages bédouins
Le maire de Rahat, Talal Alkernawi, a adressé une lettre à plusieurs hauts responsables de la police israélienne pour demander la fin de l’installation de barrages routiers à l’entrée de villages bédouins du Néguev. Il qualifie cette pratique de « punition collective » et affirme qu’elle ne repose sur aucun fondement légal. Rédigée au nom du Forum des autorités bédouines du Néguev, la lettre appelle la police à agir par des moyens « légaux, proportionnés et ciblés », en coordination avec les responsables locaux. Les élus bédouins dénoncent des opérations menées depuis un mois dans le cadre de la lutte contre la criminalité, qu’ils jugent inefficaces et pénalisantes pour les habitants respectueux de la loi. Talal Alkernawi estime que ces barrages nuisent à la vie quotidienne, notamment en empêchant des résidents de se rendre au travail. Il accuse le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, de pousser à une politique susceptible d’exacerber les tensions entre citoyens bédouins et juifs.
Grippe : le ministère de la Santé recommande le port du masque aux personnes à risque
Face à une forte hausse des cas de grippe ces dernières semaines, le ministère israélien de la Santé recommande aux personnes vulnérables, au personnel médical et aux visiteurs des établissements gériatriques de porter un masque. Depuis début décembre, plus de 500 nouveaux cas de grippe A ont été recensés. Quatre enfants sont décédés en trois semaines, dont trois non vaccinés. Le ministère appelle en particulier les plus de 65 ans et les personnes atteintes de maladies chroniques à se faire vacciner.
Liban : l’armée israélienne classe un dossier sensible sans poursuites pénales
Le procureur militaire israélien a décidé de clore l’enquête pénale visant le colonel de réserve Yoav Yarom, mis en cause après la mort d’un soldat et d’un chercheur civil au sud du Liban en novembre 2024. Aucune poursuite pénale ne sera engagée, mais des sanctions disciplinaires internes sont recommandées. Les familles des victimes ont été informées de la décision.
Royaume-Uni : deux hommes inculpés pour appartenance au Hezbollah
La police britannique a inculpé deux hommes à Londres pour appartenance au Hezbollah et participation à des camps d’entraînement terroristes au Liban. Ils sont accusés de plusieurs infractions liées au terrorisme et doivent comparaître devant un tribunal londonien. Les autorités assurent qu’il n’existe pas de menace immédiate pour la population.
Gaza : aucune décision sur le mandat de la force internationale
La conférence organisée à Doha sur une future force internationale de sécurité à Gaza n’a débouché sur aucune décision concrète. Selon un responsable européen, le mandat de la force et son éventuel rôle dans le désarmement du Hamas restent flous. Une nouvelle réunion militaire est envisagée en janvier.
Australie : mobilisation massive pour le don du sang après l’attentat de Bondi
Après l’attaque terroriste de Bondi Beach pendant Hanouka, les Australiens ont afflué vers les centres de don du sang. Près de 50 000 rendez-vous ont été enregistrés en une journée, un record national. Plus de 7 800 dons ont été réalisés en 24 heures, selon la Croix-Rouge australienne.
Sud-Liban : Tsahal annonce de nouvelles frappes contre le Hezbollah
L’armée israélienne affirme avoir mené deux frappes distinctes contre des terroristes du Hezbollah au sud du Liban, notamment près de Sebline et de Taybeh. Tsahal souligne le caractère inhabituel de ces annonces rapides, habituellement publiées après confirmation complète des résultats.
Iran : un bi-national détenu pour espionnage possède la nationalité suédoise
La justice iranienne affirme qu’un bi-national accusé d’espionnage pour le compte d’Israël détient la nationalité suédoise. Arrêté lors de la récente guerre avec Israël, il est actuellement jugé en Iran. Les autorités n’ont pas communiqué davantage de détails sur son identité.
Liban-Sud : Tsahal frappe un terroriste du Hezbollah
L’armée israélienne a annoncé avoir mené, mardi, une frappe ciblée contre un terroriste du Hezbollah dans le sud du Liban. Selon Tsahal, l’opération a eu lieu il y a peu de temps, sans préciser l’identité de la cible. Des médias libanais rapportent que la frappe a touché un véhicule circulant sur une route reliant les localités de Markaba et d’Odaisseh. Aucun bilan officiel n’a été communiqué dans l’immédiat. Cette action intervient dans un contexte de fortes tensions le long de la frontière israélo-libanaise. Les échanges de tirs et frappes ponctuelles se sont multipliés ces dernières semaines. Israël affirme agir pour empêcher toute activité hostile du Hezbollah.
Judée-Samarie : un policier tire sur un véhicule lors d’un contrôle routier
Un policier israélien a ouvert le feu sur un véhicule palestinien mardi lors d’un contrôle routier en Judée-Samarie L’incident s’est produit au carrefour d’Elazar, dans le bloc des localités du Goush Etzion.
Selon la police et Tsahal, l’agent a repéré un conducteur commettant des infractions routières. Après l’arrêt du véhicule, le conducteur aurait pris la fuite.
Le policier a alors tiré en direction de la voiture et le conducteur est parvenu à s’échapper sans être blessé. Aucune victime n’est signalée. Les forces de sécurité ont lancé des recherches pour retrouver l'individu. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes des faits.
Gaza : Tsahal élimine un terroriste ayant franchi la ligne de cessez-le-feu
L’armée israélienne affirme avoir éliminé un terroriste palestinien ayant franchi la ligne de cessez-le-feu dans le sud de la bande de Gaza. Selon Tsahal, le terroriste a traversé la « ligne jaune » avant de s’approcher de soldats de la 7e brigade blindée.
Il transportait un objet suspect et représentait une menace immédiate, précise l’armée.
Les soldats ont alors ouvert le feu pour « éliminer la menace ». Aucun blessé n’est à déplorer côté israélien. Tsahal indique qu’un incident similaire s’est produit la veille dans le même secteur. Un autre terroriste avait alors été neutralisé dans des circonstances comparables. L’armée souligne sa vigilance face aux violations du cessez-le-feu.
La situation sécuritaire reste tendue dans le sud de l’enclave.
Paris : réunion tripartite pour éviter une nouvelle guerre au Liban
De hauts responsables américains, français et saoudiens doivent se réunir mercredi à Paris pour tenter d’éviter une reprise du conflit au Liban.
Cette rencontre intervient alors que grandissent les craintes d’une nouvelle opération militaire israélienne. En cause : l’échéance du 31 décembre fixée pour le désarmement du Hezbollah. Les États-Unis seront représentés par Morgan Ortagus, émissaire spéciale pour le Liban. La France sera conduite par Anne-Claire Legendre, conseillère Moyen-Orient du président Emmanuel Macron. L’objectif affiché est de « partager des évaluations » et coordonner les positions diplomatiques. Des pays occidentaux expriment leur frustration face à la lenteur de l’armée libanaise. Ils jugent insuffisants les progrès sur le désarmement du Hezbollah. La réunion se veut avant tout préventive et diplomatique.