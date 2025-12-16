Liban-Sud : Tsahal frappe un terroriste du Hezbollah

Judée-Samarie : Tsahal annonce des démolitions imminentes au camp de réfugiés de Nur Shams

L’armée israélienne a annoncé que des résidents palestiniens du camp de réfugiés de Nur Shams, près de Tulkarem en Judée-Samarie, ont été informés cette semaine de son intention de démolir plusieurs bâtiments. Selon Tsahal, ces destructions répondent à une « nécessité opérationnelle claire et indispensable ». Les notifications ont été transmises par l’Administration civile du ministère de la Défense. Les habitants concernés ont reçu un délai afin de récupérer leurs effets personnels. La décision a été prise par le chef du commandement central, le général de division Avi Bluth. Elle l’a été, précise l’armée, après un examen approfondi et en réduisant au minimum l’ampleur des démolitions.

Tsahal affirme avoir étudié d’autres alternatives avant de trancher. Depuis le début de l’année, des centaines de bâtiments ont déjà été détruits dans les camps de Jénine, Nur Shams et Tulkarem. L’armée explique ces opérations par la volonté de préserver sa liberté d’action sur le terrain. Selon elle, les camps du nord de la Judée-Samarie constituent des foyers majeurs d’activités terroristes. Des groupes terroristes armés y opèrent depuis des zones densément peuplées, affirme Tsahal.

L’armée dit poursuivre ses opérations afin d’empêcher la reconstitution de réseaux terroristes dans ces secteurs.