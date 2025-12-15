Lien entre l’attentat de Sydney et la reconnaissance d’un État palestinien : Albanese rejette les accusations de Netanyahou

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a fermement rejeté les accusations de Benjamin Netanyahou établissant un lien entre la décision de l’Australie de reconnaître un État palestinien et l’attentat terroriste survenu lors d’une célébration de Hanouka à Bondi Beach, à Sydney. L’attaque, qui a fait au moins quinze morts, a profondément choqué le pays.

Interrogé sur les déclarations du Premier ministre israélien, Albanese a été catégorique. « Non, je n’accepte pas ce lien », a-t-il déclaré, balayant les critiques selon lesquelles la reconnaissance d’un État palestinien aurait « jeté de l’huile sur le feu de l’antisémitisme ». Selon lui, établir une telle relation relève d’un raccourci infondé et dangereux.

La veille, Benjamin Netanyahou avait accusé le chef du gouvernement australien d’avoir encouragé l’antisémitisme par cette décision diplomatique. Il avait dénoncé une politique de « faiblesse et d’apaisement », estimant que Canberra envoyait un mauvais signal dans un contexte international déjà extrêmement tendu après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza.

Anthony Albanese a, de son côté, réaffirmé la position officielle de l’Australie sur le conflit israélo-palestinien. « Une majorité écrasante de la communauté internationale reconnaît que la solution à deux États est la voie à suivre pour le Moyen-Orient », a-t-il déclaré, soulignant que cette approche demeure, selon lui, la seule perspective crédible pour une paix durable et la sécurité des peuples israélien et palestinien.

Le Premier ministre australien a également insisté sur le fait que l’attentat de Sydney devait être traité pour ce qu’il est : un acte terroriste antisémite qui constitue « une attaque contre l’Australie tout entière », et non un prétexte pour instrumentaliser le débat diplomatique international.

Alors que le pays est en deuil et que les autorités australiennes renforcent les mesures de sécurité autour des institutions juives, Albanese a appelé à l’unité nationale et à une lutte sans concession contre l’antisémitisme, indépendamment des désaccords politiques sur la scène internationale.