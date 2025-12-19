LIVE BLOG | Syrie : la Jordanie impliquée dans les frappes américaines contre l’EI
L’attaque, survenue lors d’une célébration de Hanouka, a fait 15 morts et des dizaines de blessés.
Ukraine–Portugal : accord pour produire conjointement des drones maritimes
L’Ukraine et le Portugal ont conclu un accord portant sur la production conjointe de drones navals ukrainiens, selon un conseiller du président ukrainien. Ces drones de surface sans pilote ont déjà démontré leur efficacité contre des navires et sous-marins russes. « Ils aideront désormais le Portugal à défendre l’Europe depuis la mer », a déclaré Oleksandr Kamyshin. L’accord marque un renforcement de la coopération militaire et technologique entre Kiev et Lisbonne.
Syrie : la Jordanie impliquée dans les frappes américaines contre l’EI
L’armée jordanienne a participé aux frappes américaines menées vendredi contre des cibles du groupe État islamique en Syrie, a annoncé la télévision publique jordanienne. L’ampleur exacte de cette participation n’a pas été précisée. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, les bombardements ont fait au moins cinq morts dans les rangs de l’EI, dont le chef d’une cellule de drones. Washington affirme avoir visé plus de 70 positions jihadistes en représailles à l’attaque du 13 décembre ayant coûté la vie à deux soldats américains et un civil en Syrie.
Pakistan : Imran Khan et son épouse condamnés à 17 ans de prison pour corruption
Un tribunal pakistanais a condamné l’ancien Premier ministre Imran Khan et son épouse Bushra Bibi à 17 ans de prison dans une affaire de corruption liée à la vente illégale de cadeaux d’État. Les juges ont estimé que le couple avait conservé et cédé, à des prix largement inférieurs au marché, des présents officiels, dont des bijoux offerts par l’Arabie saoudite. Le parti d’Imran Khan dénonce un verdict politique et une justice instrumentalisée. Déchu du pouvoir en 2022, l’ex-dirigeant, âgé de 73 ans, purge déjà plusieurs peines qu’il conteste, affirmant être victime d’un acharnement destiné à l’écarter durablement de la vie politique.
Australie : la Nouvelle-Galles du Sud veut interdire le slogan « Globalize the intifada »
L’État australien de Nouvelle-Galles du Sud envisage d’interdire le slogan « Globalize the intifada » (« mondialiser l’intifada », un appel à étendre la lutte violente au-delà du conflit israélo-palestinien), qualifié de discours haineux, à la suite de l’attentat antisémite survenu dimanche lors d’une célébration de Hanouka à Bondi Beach. Quinze personnes ont été tuées et des dizaines blessées lorsque deux terroristes ont ouvert le feu sur la foule. Le Premier ministre régional, Chris Minns, a annoncé vouloir durcir les lois sur l’incitation à la haine et convoquer le Parlement local.
Syrie : des frappes américaines éliminent plusieurs terroristes de l’État islamique
Au moins cinq membres du groupe État islamique, dont un chef de cellule spécialisé dans les drones, ont été éliminé lors de frappes américaines dans l’est de la Syrie, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Les raids ont visé des positions de l’EI dans les provinces de Deir Ezzor, Homs et Raqa, notamment dans le désert de la Badia.
Les bombardements, décrits comme intenses, ont duré près de cinq heures et n’ont impliqué aucune opération terrestre. Washington affirme avoir frappé plus de 70 cibles en représailles à l’attaque jihadiste du 13 décembre ayant coûté la vie à deux soldats américains et à un civil.
Ukraine : huit morts dans une frappe russe sur le port d’Odessa
Odessa a été la cible d’une frappe russe dans la nuit, faisant au moins huit morts et 27 blessés, selon les services d’urgence ukrainiens. Des missiles balistiques ont touché des infrastructures portuaires, provoquant l’incendie de camions et endommageant plusieurs véhicules.
https://x.com/i/web/status/2002268921588551701
Plusieurs blessés se trouvaient à bord d’un bus situé près de l’épicentre de l’attaque. Le gouverneur régional, Oleh Kiper, confirme l’usage de missiles balistiques.
En riposte, l’armée ukrainienne affirme avoir frappé un navire de guerre russe et des installations énergétiques à l’aide de drones. Un navire russe patrouillant en mer Caspienne aurait été touché, selon l’état-major ukrainien. Une plateforme du champ gazier et pétrolier Filanovsky, exploitée par Lukoil, aurait également été atteinte.
Des frappes de drones ont aussi visé un radar en Crimée, territoire annexé par Russie en 2014.
Taïwan : le président promet une enquête approfondie après l’attaque meurtrière dans le métro de Taipei
Le président taïwanais Lai Ching-te a promis samedi une enquête « complète et approfondie » après l’attaque survenue la veille dans le métro de Taipei. Un homme de 27 ans, armé d’un grand couteau, de cocktails Molotov et de grenades fumigènes, a tué trois personnes et en a blessé onze autres. Les faits se sont produits dans deux stations, dont celle de la gare centrale, ainsi que dans un centre commercial voisin. Selon les autorités, l’assaillant se serait suicidé en sautant d’un immeuble afin d’échapper à son arrestation. Le Premier ministre Cho Jung-tai a qualifié l’attaque d’« acte délibéré ».
Le maire de Taipei a indiqué que le suspect était recherché pour refus d’effectuer son service militaire. Le président s’est rendu au chevet des blessés et a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Les crimes violents demeurent rares à Taïwan, même si une attaque similaire avait déjà frappé le métro de Taipei en 2014.
Tel-Aviv : une enquête ouverte après l’extinction de bougies de Hanoucca dans un centre commercial
La police israélienne a ouvert une enquête après qu’une femme a été filmée en train d’éteindre des bougies de Hanouka dans un centre commercial de Tel-Aviv, rapporte Haaretz. Les faits se sont produits au centre Weizman Mall, attenant à l’hôpital Ichilov.
https://x.com/i/web/status/2002173662162518351
Les images de vidéosurveillance montrent la femme soufflant les bougies, sous les applaudissements de son accompagnateur. Elle quitte ensuite les lieux avant de revenir pour éteindre la dernière flamme. La scène est alors filmée avec son téléphone portable. Aucune arrestation n’a été effectuée à ce stade. La police examine la qualification pénale des faits. Les enquêteurs évaluent notamment une possible atteinte à la loi interdisant la profanation d’un objet sacré dans l’intention d’insulter une religion.
Une telle infraction est passible de trois ans de prison.
Ukraine : des responsables américains et russes se retrouvent en Floride pour de nouvelles discussions
Des négociateurs américains doivent rencontrer ce samedi des responsables russes en Floride dans le cadre de nouvelles discussions visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, selon Reuters. Ces pourparlers interviennent après des échanges menés la veille entre les États-Unis, l’Ukraine et des représentants européens.
La délégation russe est conduite par l’émissaire du Kremlin Kirill Dmitriev. Côté américain, les discussions doivent réunir l’envoyé spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président Donald Trump. Le secrétaire d’État et conseiller à la sécurité nationale, Marco Rubio, pourrait également y prendre part. Les rencontres précédentes s’étaient déjà tenues dans un club de golf appartenant à Steve Witkoff, près de Miami. Washington affirme avoir enregistré des avancées sur d’éventuelles garanties de sécurité pour Kiev. Reste à savoir si ces propositions seront jugées acceptables par Moscou. Une source russe a toutefois exclu toute rencontre directe avec des négociateurs ukrainiens à ce stade.
Australie : Albanese salue une communauté juive « inébranlable » après l’attentat de Bondi
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu hommage à la communauté juive d’Australie, qu’il a qualifiée de « totalement inébranlable », après l’attentat antisémite de Bondi Beach. Il s’exprimait après avoir assisté à une cérémonie commémorative à la Grande Synagogue de Sydney. L’attaque, survenue lors d’une célébration de Hanouka, a fait 15 morts et des dizaines de blessés.
Elle est considérée comme la plus meurtrière en Australie depuis près de trente ans.
Les autorités enquêtent sur un acte terroriste ciblant spécifiquement des Juifs.
La police a renforcé les patrouilles à l’échelle nationale. Anthony Albanese a évoqué une soirée marquée par « l’unité, la résilience et la foi ». Un jour national de recueillement est prévu dimanche. Le gouvernement promet également de durcir la législation contre les crimes de haine.
Iran : exécution d’un homme accusé d’espionnage au profit d’Israël
L’Iran a exécuté un homme reconnu coupable d’espionnage pour Israël, a rapporté l’agence judiciaire Mizan. Selon les autorités, le condamné entretenait des liens avec des groupes d’opposition iraniens. L’ONG Iran Human Rights affirme qu’il s’agissait d’un étudiant en architecture de 27 ans. Elle dénonce une condamnation fondée sur des aveux extorqués sous la torture. Les exécutions liées à des accusations d’espionnage pour Israël se sont multipliées ces derniers mois. Elles s’inscrivent dans le contexte d’une guerre de l’ombre entre Téhéran et Israël. Les autorités iraniennes justifient ces condamnations par des impératifs de sécurité nationale. Les organisations de défense des droits humains dénoncent une instrumentalisation de la peine capitale.
Sydney : trois minutes de silence à Bondi beach en hommage aux victimes de l’attentat
Des sauveteurs volontaires ont observé trois minutes de silence sur la plage de Bondi pour honorer les victimes de l’attentat de Hanoucca. Alignés le long du rivage, ils faisaient face à l’océan, en uniforme. La cérémonie s’est tenue six jours après l’attaque qui a coûté la vie à 15 personnes.
https://x.com/i/web/status/2002178885434421748
Plus de 200 000 sauveteurs à travers l’Australie ont été invités à participer à l’hommage. Les organisateurs ont exprimé leur solidarité avec la communauté juive ciblée. « Nous n’oublierons jamais », ont-ils déclaré.
Syrie : les États-Unis frappent plus de 70 cibles de l’État islamique
Les forces américaines ont mené une vaste opération militaire contre l’État islamique en Syrie centrale. Selon le Pentagone, plus de 70 cibles ont été frappées par des avions, hélicoptères et tirs d’artillerie. L’opération intervient après la mort de deux soldats américains et d’un interprète civil. Le président Donald Trump a évoqué une « riposte très sérieuse ». Washington affirme vouloir empêcher toute résurgence de l’organisation jihadiste. Les frappes visaient des infrastructures, des terroristes et des dépôts d’armes.
Israël aurait été informé à l’avance de l’opération. Les États-Unis réaffirment leur engagement sécuritaire dans la région. L’État islamique reste actif malgré son affaiblissement territorial.
États-Unis : un directeur d’école visé par une procédure pour propos antisémites
Un district scolaire de Pennsylvanie a engagé une procédure de licenciement contre un directeur d’école primaire. Il est accusé d’avoir tenu des propos antisémites lors d’une conversation privée. Les remarques ont été enregistrées par erreur dans un message vocal adressé à un parent. Le directeur a reconnu les faits, selon les autorités scolaires.
Les propos incluaient des stéréotypes visant les Juifs. Un autre employé présent lors de l’échange a été suspendu à titre conservatoire. La Fédération juive de Philadelphie a condamné ces déclarations. Le district affirme agir avec « tolérance zéro » face à l’antisémitisme.
États-Unis : le suspect de la fusillade de Brown retrouvé mort
Le suspect de la fusillade survenue à l’université Brown a été retrouvé mort dans le New Hampshire. Selon l’autopsie, il était décédé depuis deux jours au moment de sa découverte. L’homme est soupçonné d’avoir tué deux étudiants et blessé neuf autres personnes. Il est également accusé du meurtre ultérieur d’un professeur du MIT.
Les autorités estiment qu’il s’est donné la mort après les attaques. Aucun mobile clair n’a encore été établi. Les deux hommes se connaissaient depuis leurs études dans les années 1990. L’enquête se poursuit pour établir le déroulement précis des faits.
La série d’attaques a profondément choqué le monde universitaire américain.
Israël–Liban : des avancées économiques évoquées lors de la réunion de Naqoura
Selon une source proche du dossier citée par i24NEWS, la réunion tenue à Naqoura entre Israël et le Liban a permis quelques avancées. Des progrès ont été enregistrés vers de premières étapes concernant des projets économiques entre les deux pays.
Ces initiatives visent à renforcer des mécanismes de coopération indirecte. Une nouvelle réunion est attendue au cours de la première quinzaine de janvier.
États-Unis : l’administration Trump fait appel de la décision rétablissant les financements de Harvard
L’administration Trump a annoncé avoir fait appel d’une décision de justice ordonnant le rétablissement de financements fédéraux précédemment retirés à l’université Harvard.
Ces fonds avaient été gelés par la Maison-Blanche, qui accuse l’établissement de tolérer l’antisémitisme et de faire preuve d’un biais idéologique libéral. En septembre, un juge fédéral de Boston avait estimé ces coupes budgétaires en grande partie illégales et ordonné leur restitution. Dans un bref document judiciaire, les avocats du gouvernement ont confirmé saisir la cour d’appel du premier circuit. Aucune date d’audience n’a encore été fixée. Harvard a par ailleurs engagé plusieurs recours contre l’administration, notamment après des tentatives visant à restreindre l’accueil d’étudiants internationaux.
L’université souligne que ces mesures porteraient atteinte à la recherche et à son fonctionnement, alors que les étudiants étrangers représentent plus d’un quart de ses effectifs.
Liban : le Premier ministre s’apprête à présenter un projet de loi clé sur la restructuration bancaire
Le Premier ministre libanais Nawaf Salam doit annoncer vendredi un projet de loi très attendu sur la réforme du secteur bancaire, a indiqué une source gouvernementale à l’AFP. Ce texte, connu sous le nom de « loi sur l’écart financier », vise à répartir les pertes de la crise économique déclenchée en 2019 entre l’État, la banque centrale, les banques commerciales et les déposants. Les pertes sont estimées par le gouvernement à environ 70 milliards de dollars, un montant susceptible d’avoir augmenté depuis.
La réforme constitue une exigence centrale des bailleurs internationaux, notamment du Fonds monétaire international. Le projet doit être transmis aux ministres avant d’être examiné en Conseil des ministres dès lundi. Les banques libanaises ont déjà exprimé leurs réserves, dénonçant des « lacunes graves » et un texte jugé préjudiciable au secteur.
Gaza Sud : Tsahal élimine un terroriste ayant franchi la ligne de sécurité
Tsahal a annoncé que ses forces déployées vendredi dans le sud de la bande de Gaza ont identifié un terroriste ayant franchi la ligne de sécurité et s’étant approché des troupes. Selon l’armée israélienne, le terroriste représentait une menace immédiate pour les soldats. À la suite de cette identification, l’aviation israélienne est intervenue et a éliminé le terroriste. Tsahal précise que ses forces restent déployées conformément à l’accord de cessez-le-feu en vigueur. L’armée assure qu’elle continuera à agir pour neutraliser toute menace immédiate.
Royaume-Uni : plusieurs menorahs vandalisées à Londres, la piste de la haine antisémite étudiée
La police londonienne enquête sur plusieurs actes de vandalisme visant des menorahs installées dans l’espace public, soupçonnés d’être des crimes de haine antisémite, rapporte le Jewish News. Des incidents ont été signalés dans les quartiers de Notting Hill, Muswell Hill et West Hampstead.
https://x.com/i/web/status/2001789421864259634
Le surintendant de la police métropolitaine, Owen Renowden, a souligné le contexte particulièrement sensible pour la communauté juive.
« Cette semaine a été extrêmement difficile à la suite de l’attentat terroriste en Australie », a-t-il déclaré. Selon lui, ces actes ne peuvent que renforcer la détresse et le sentiment d’insécurité.
https://x.com/i/web/status/2000492057341964431
La police affirme traiter ces signalements « avec le plus grand sérieux ».
Des patrouilles supplémentaires ont été déployées et une coopération étroite est menée avec des responsables religieux locaux. Les autorités appellent toute personne disposant d’informations à se manifester.