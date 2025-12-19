Royaume-Uni : plusieurs menorahs vandalisées à Londres, la piste de la haine antisémite étudiée

La police londonienne enquête sur plusieurs actes de vandalisme visant des menorahs installées dans l’espace public, soupçonnés d’être des crimes de haine antisémite, rapporte le Jewish News. Des incidents ont été signalés dans les quartiers de Notting Hill, Muswell Hill et West Hampstead.

Le surintendant de la police métropolitaine, Owen Renowden, a souligné le contexte particulièrement sensible pour la communauté juive.

« Cette semaine a été extrêmement difficile à la suite de l’attentat terroriste en Australie », a-t-il déclaré. Selon lui, ces actes ne peuvent que renforcer la détresse et le sentiment d’insécurité.

La police affirme traiter ces signalements « avec le plus grand sérieux ».

Des patrouilles supplémentaires ont été déployées et une coopération étroite est menée avec des responsables religieux locaux. Les autorités appellent toute personne disposant d’informations à se manifester.