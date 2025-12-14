Sydney : le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud salue le « courage héroïque » d’Ahmed

Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a rendu visite à l’hôpital à Ahmed al Ahmed, l’homme qui a désarmé l’un des terroristes lors de l’attaque de Sydney.

Filmée par des témoins, son intervention a été largement saluée.

« Ahmed est un véritable héros », a écrit Chris Minns sur X.

https://x.com/i/web/status/2000492718431375442

Selon lui, son courage « a sans aucun doute sauvé d’innombrables vies ».

L’élu a évoqué « l’honneur » d’avoir pu lui rendre visite. Il lui a transmis les remerciements de l’ensemble des habitants de l’État. « Davantage de vies auraient été perdues sans son altruisme », a-t-il ajouté. Ahmed al Ahmed est devenu un symbole de courage face à la violence.