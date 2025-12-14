LIVE BLOG | Attentat de Sydney : 27 blessés toujours hospitalisés, dont six dans un état grave
Cet attentat constitue le pire attentat antisémite à l’étranger depuis l’offensive menée par le Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre 2023.
Sydney : le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud salue le « courage héroïque » d’Ahmed
Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a rendu visite à l’hôpital à Ahmed al Ahmed, l’homme qui a désarmé l’un des terroristes lors de l’attaque de Sydney.
Filmée par des témoins, son intervention a été largement saluée.
« Ahmed est un véritable héros », a écrit Chris Minns sur X.
https://x.com/i/web/status/2000492718431375442
Selon lui, son courage « a sans aucun doute sauvé d’innombrables vies ».
L’élu a évoqué « l’honneur » d’avoir pu lui rendre visite. Il lui a transmis les remerciements de l’ensemble des habitants de l’État. « Davantage de vies auraient été perdues sans son altruisme », a-t-il ajouté. Ahmed al Ahmed est devenu un symbole de courage face à la violence.
Sydney : des têtes de porc découvertes dans un cimetière musulman
Un cimetière musulman situé à Narellan, dans le sud-ouest de Sydney, a été la cible d’un acte de vandalisme, ont indiqué les autorités de Nouvelle-Galles du Sud. La police a été alertée vers 6 heures du matin de la présence de restes d’animaux à l’entrée du site.
Des agents du district de Camden ont découvert plusieurs têtes de porc sur place.
Les restes ont été retirés et éliminés conformément aux procédures. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs. Les investigations sont toujours en cours.
Le cimetière se trouve sur le terrain de l’église anglicane St Thomas. Il a été acquis en 2008 par l’Association musulmane libanaise.
Sydney : veillée de Hanoucca à Bondi Beach après l’attentat
Au lendemain de l’attaque terroriste visant un événement de la communauté juive à Bondi Beach, des centaines de personnes s’y sont rassemblées dimanche soir.
https://x.com/i/web/status/2000480126480572911
À l’occasion du deuxième soir de Hanoucca, des bougies ont été allumées sur les lieux.
La foule a entonné « Ya’aseh Shalom », prière pour la paix.
Un moment de recueillement et de solidarité après le drame.
Israël : Gideon Saar va réunir à Jérusalem des responsables de communautés juives face à la montée de l’antisémitisme
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, réunira la semaine prochaine à Jérusalem des dizaines de dirigeants de communautés et d’organisations juives du monde entier. Cette rencontre s’inscrit dans un contexte de recrudescence mondiale de l’antisémitisme. Elle se tiendra dans le cadre du forum « J-50 », fondé par Saar en mai dernier. Le forum avait été lancé lors de la Conférence internationale contre l’antisémitisme au ministère des Affaires étrangères. La réunion est prévue du 21 au 24 décembre. Les participants recevront des analyses de politique publique et des contenus de plaidoyer. Des ateliers leur fourniront des outils pour faire face à la situation actuelle.
Des échanges sont prévus avec des responsables du ministère, des journalistes et des influenceurs. Les dirigeants communautaires rencontreront également l’ancien otage Keith Segal.
Procès Netanyahou : le président du Parlement paraguayen affiche son soutien
Le président de la Chambre des députés du Paraguay, Raúl Latorre, s’est rendu lundi au tribunal de district de Tel-Aviv pour soutenir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, entendu dans son procès pour corruption. Latorre a été introduit dans la salle d’audience par le président de la Knesset, Amir Ohana. La comparution a été écourtée après une décision des juges. Initialement prévue pour une journée entière, l’audience avait été réduite à deux heures à la demande de Netanyahou.
https://x.com/i/web/status/2000484880149545100
Elle a finalement duré moins d’une heure et demie. Après la clôture de l’audience, Netanyahou et Latorre ont échangé brièvement. Les deux responsables ont ensuite quitté la salle pour s’entretenir à l’extérieur. « Nous sommes venus vous apporter notre plein soutien », a déclaré Latorre. Il a salué Netanyahou comme « l’un des principaux dirigeants du monde libre ». Le responsable paraguayen a dénoncé un procès « injuste ». Netanyahou a qualifié la procédure de « comique ».
Australie : vers un durcissement des lois sur les armes après la tuerie de Bondi Beach
L’Australie prévoit de renforcer sa législation sur les armes à feu après l’attaque meurtrière de Bondi Beach, qui a coûté la vie à quinze personnes lors d’une célébration juive. Le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé que son gouvernement travaillait à un durcissement des règles existantes. Un registre national des armes à feu est à l’étude. Les autorités souhaitent notamment revoir la durée de validité des permis.
Le nombre d’armes autorisées par détenteur pourrait être limité et les types d’armes et leurs modifications seraient plus strictement encadrés. Les permis pourraient être réservés aux seuls citoyens australiens. La tuerie a été perpétrée par un père et son fils, selon la police. Le père détenait légalement six armes depuis 2015.
Judée-Samarie : un enfant retrouvé seul près du checkpoint de Qalandiya
Un jeune enfant juif a été retrouvé seul dans la nuit à une gare routière située près du checkpoint de Qalandiya, au sud de Ramallah. Un employé du terminal a remarqué la présence du garçon vers 2 heures du matin et a alerté la police. L’enfant a été pris en charge et conduit dans un commissariat voisin. Âgé d’environ trois ans, il ne parle que le yiddish, selon la police. Les agents n’ont pas pu obtenir d’informations exploitables de sa part. Les parents ont été localisés au cours de la matinée. Ils résident à Modi’in Illit, une localité haredi de Judée-Samarie. Une audition est prévue afin de déterminer les circonstances de l’incident.
Attentat de Bondi Beach : une nouvelle victime identifiée
Une autre victime de l’attentat terroriste de Bondi Beach, à Sydney, a été identifiée par les autorités. Il s’agit de Marika Pogany, une femme âgée de plus de 80 ans engagée dans des actions caritatives. Elle figure parmi les personnes assassinées lors de l’attaque visant une célébration de Hanouka. Le bilan provisoire de l’attentat fait état d’au moins quinze morts.
https://x.com/i/web/status/2000464406493180231
Jérusalem : une ambulance du Magen David Adom vandalisée à Mea Shearim
Une ambulance du Magen David Adom (MDA) a été vandalisée dans le quartier orthodoxe de Mea Shearim, à Jérusalem, alors que des secouristes intervenaient pour soigner un patient. Des drapeaux israéliens peints sur le véhicule ont été aspergés de peinture. Un autocollant antisioniste et pro-palestinien a également été apposé sur l’ambulance. Le directeur général du MDA, Eli Bin, a dénoncé un acte grave.
« Une ambulance n’est pas un symbole politique, mais un symbole de sauvetage de vies », a-t-il déclaré. Il a ajouté que s’en prendre à un véhicule de secours « franchit une ligne rouge ». Selon lui, ces actes compromettent directement la capacité des équipes à sauver des vies. Le MDA a déposé plainte auprès de la police.
Etats-Unis : un suspect relâché après la fusillade meurtrière à l’université Brown
La personne interpellée après la fusillade ayant coûté la vie à deux étudiants à l’université Brown, dans l’État du Rhode Island, doit être remise en liberté, ont annoncé les autorités américaines. La traque du tireur se poursuit désormais sans suspect identifié. L’attaque a eu lieu samedi dans un bâtiment du campus où se déroulaient des examens. Des coups de feu ont provoqué le confinement immédiat de l’université.
Deux étudiants ont été tués et neuf autres blessés. Les onze victimes étaient toutes des étudiants, a confirmé la présidente de Brown, Christina Paxson.
Un individu présenté comme « personne d’intérêt » avait été arrêté dimanche.
Le maire de Providence a indiqué que cet homme allait être relâché.
Le procureur général du Rhode Island a affirmé qu’aucun élément ne permettait de le considérer comme suspect.
Un jeune Israélien armé d’un couteau a tenté de blesser des soldats en Judée-Samarie
Un incident sécuritaire s’est produit lundi dans la région de Kedumim, en Judée-Samarie, à la suite d’une tentative d’attaque au couteau visant des soldats de Tsahal.
Selon l’armée israélienne, un soldat et un civil israélien ont ouvert le feu afin de neutraliser la menace. Un premier bilan indique que l’assaillant était un civil israélien de 20 ans armé d’un couteau. Il se serait approché des soldats dans des circonstances encore indéterminées. L’individu a été blessé lors de l’intervention et a ensuite été évacué pour recevoir des soins médicaux. Aucun soldat n’a été blessé lors de l’incident.
Les circonstances exactes de l’événement font l’objet d’un examen par les autorités.
Australie : 27 blessés toujours hospitalisés après l’attentat antisémite de Bondi Beach
Vingt-sept personnes restent hospitalisées lundi à la mi-journée après l’attaque terroriste qui a visé une célébration de Hanouka dimanche à Bondi Beach, à Sydney, selon les médias australiens. Parmi elles, six se trouvent dans un état critique. Six autres sont également en état critique, mais leur pronostic vital est désormais stabilisé.
Au total, au moins quinze personnes ont été tuées et plus de quarante blessées dans la fusillade. L’attaque est la plus meurtrière visant des Juifs hors d’Israël depuis plusieurs décennies. Elle constitue également le pire attentat antisémite à l’étranger depuis l’offensive menée par le Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre 2023.
Les autorités australiennes maintiennent un dispositif de sécurité renforcé.
L’enquête se poursuit pour établir toutes les responsabilités.
Australie : les drapeaux en berne après la tuerie antisémite de Sydney
L’Australie observera un deuil national avec des drapeaux en berne après la fusillade antisémite ayant coûté la vie à 15 personnes lors d’une célébration de Hanouka à Bondi Beach. Le Premier ministre Anthony Albanese affirme que le pays « ne cédera ni à la haine ni à la division » et appelle à l’unité nationale.
Attentat de Sydney : au moins sept blessés toujours en état critique
Selon la presse australienne, au moins sept victimes restent dans un état critique après la fusillade de Sydney. 42 personnes sont toujours hospitalisées, dont deux policiers. Plusieurs dizaines d’autres blessés continuent de recevoir des soins.
Deux nouvelles victimes identifiées dans l’attaque de Sydney
Deux autres victimes ont été formellement identifiées : Reuven Morrison, membre de la communauté Chabad entre Melbourne et Sydney, et le rabbin Yaakov Levitan, secrétaire du Beth Din de Sydney et engagé dans la diffusion des tefillin, selon Chabad.
Albanese refuse de répondre directement aux accusations de Netanyahou
Interrogé sur les critiques israéliennes, le Premier ministre australien appelle à « l’unité nationale » et assure que les autorités mèneront une enquête approfondie. Il rejette toute responsabilité personnelle et affirme que son gouvernement lutte contre l’antisémitisme.
Les victimes de la fusillade âgées de 10 à 87 ans
Les autorités indiquent que les victimes de l’attaque ciblant la communauté juive avaient entre 10 et 87 ans. Le Premier ministre australien qualifie l’attaque « d’acte de terrorisme antisémite » et d’« un des jours les plus sombres de l’histoire du pays ».
Israël met en garde contre des attaques “par imitation”
Le Conseil de sécurité nationale israélien alerte sur un risque d’attaques similaires après Sydney. Les Israéliens à l’étranger sont appelés à éviter les rassemblements juifs non sécurisés et à faire preuve d’une vigilance accrue.
🔴 Les terroristes qui ont perpétré l’attentat à Sydney étaient un père et son fils, âgés de 50 et 24 ans
La police de Nouvelle-Galles du Sud confirme que les deux terroristes étaient un père de 50 ans et son fils de 24 ans. Le père, détenteur légal d’armes, a été tué. Le fils est dans un état critique mais stable. Toutes les armes ont été récupérées.
🔴 Un Français, Dan Elkayam, a été assassiné lors de la fusillade antisémite pendant Hanouka sur la plage de Bondi