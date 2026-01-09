Israël : la police reconnaît avoir interdit l’entrée de ses véhicules lors de la manifestation où un adolescent haredi a été tué

De nouveaux éléments émergent au lendemain de l’audience houleuse consacrée à la mort de l’adolescent haredi Yossef Eisenthal, renversé lors d’une manifestation contre la conscription à Jérusalem. Contrairement à la version initialement présentée, la police israélienne admet désormais que ses véhicules n’étaient pas autorisés à pénétrer dans le périmètre de la manifestation où le drame s’est produit. Selon des révélations confirmées par la police jeudi, une directive préalable avait été donnée aux forces de l’ordre leur interdisant d’introduire des voitures de patrouille dans les rues accueillant la protestation. Cette instruction avait été formulée en coordination avec les organisateurs de la manifestation et formalisée dans un document interne du district de Jérusalem. Dans les heures ayant suivi l’accident mortel, un porte-parole de la police avait pourtant affirmé que « de nombreuses forces » étaient présentes sur les lieux. Cette déclaration a depuis été nuancée, voire contredite, par les responsables de l’institution, contraints de reconnaître que l’accès des véhicules policiers avait été volontairement restreint. Selon les informations publiées par la chaîne N12, l’itinéraire emprunté par le véhicule impliqué dans la collision mortelle longeait précisément une zone dans laquelle l’entrée des voitures de police avait été explicitement interdite. Cette configuration soulève de sérieuses questions sur la gestion sécuritaire de l’événement et sur les mesures mises en place pour protéger les manifestants.