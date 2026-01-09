LIVE BLOG | Gaza : Tsahal et le Shin Bet frappent des cibles du Hamas après un tir raté en violation du cessez-le-feu
Des frappes israéliennes ont visé des rampes de lancement et des terroristes du Hamas dans la bande de Gaza après un tir de roquette raté jeudi, en violation du cessez-le-feu.
Israël : la police reconnaît avoir interdit l’entrée de ses véhicules lors de la manifestation où un adolescent haredi a été tué
De nouveaux éléments émergent au lendemain de l’audience houleuse consacrée à la mort de l’adolescent haredi Yossef Eisenthal, renversé lors d’une manifestation contre la conscription à Jérusalem. Contrairement à la version initialement présentée, la police israélienne admet désormais que ses véhicules n’étaient pas autorisés à pénétrer dans le périmètre de la manifestation où le drame s’est produit. Selon des révélations confirmées par la police jeudi, une directive préalable avait été donnée aux forces de l’ordre leur interdisant d’introduire des voitures de patrouille dans les rues accueillant la protestation. Cette instruction avait été formulée en coordination avec les organisateurs de la manifestation et formalisée dans un document interne du district de Jérusalem. Dans les heures ayant suivi l’accident mortel, un porte-parole de la police avait pourtant affirmé que « de nombreuses forces » étaient présentes sur les lieux. Cette déclaration a depuis été nuancée, voire contredite, par les responsables de l’institution, contraints de reconnaître que l’accès des véhicules policiers avait été volontairement restreint. Selon les informations publiées par la chaîne N12, l’itinéraire emprunté par le véhicule impliqué dans la collision mortelle longeait précisément une zone dans laquelle l’entrée des voitures de police avait été explicitement interdite. Cette configuration soulève de sérieuses questions sur la gestion sécuritaire de l’événement et sur les mesures mises en place pour protéger les manifestants.
Israël : un bébé de 11 mois meurt de complications de la rougeole
Un bébé de 11 mois est décédé des suites de la rougeole, a annoncé jeudi soir le ministère israélien de la Santé. L’enfant, en bonne santé et sans antécédent médical, n’avait pas encore été vacciné. Il s’agit du 13e décès d’enfants et de bébés lié à des complications de la maladie. Les autorités rappellent l’importance de la vaccination, notamment dans les zones touchées par l’épidémie.
Gaza : Tsahal frappe des cibles du Hamas après un tir en violation du cessez-le-feu
L’armée israélienne (Tsahal) et le Shin Bet ont mené des frappes ciblées dans le nord et le sud de la bande de Gaza après un tir de roquette raté effectué jeudi depuis la ville de Gaza vers le territoire israélien, ont-ils annoncé. Selon le communiqué conjoint, les opérations ont visé des terroristes du Hamas, ainsi que des rampes de lancement et d’autres infrastructures terroristes de l’organisation. Tsahal souligne que ce tir constitue une « violation flagrante » de l’accord de cessez-le-feu en vigueur. L’armée israélienne et le Shin Bet affirment considérer toute infraction à l’accord comme grave et préviennent qu’ils continueront d’agir contre toute tentative des organisations terroristes de Gaza de mener des attaques contre les forces israéliennes ou les civils de l’État d’Israël.
New York : des manifestants anti-sionistes scandent des slogans pro-Hamas près d’une synagogue
Des manifestants anti-sionistes ont scandé des slogans en soutien au Hamas, organisation terroriste, jeudi lors d’un rassemblement à New York, à proximité d’une synagogue et d’une école juive dans le quartier de Kew Gardens Hills, dans le borough du Queens. La manifestation, organisée par le collectif Pal-Awda, visait un événement immobilier lié à Israël se tenant à la synagogue Young Israel. Environ 200 manifestants ont été maintenus à distance par la police, face à un groupe de contre-manifestants juifs.
Un important dispositif policier a été déployé et plusieurs écoles du secteur ont fermé par précaution, selon un élu local.