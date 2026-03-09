Londres : Mojtaba Khamenei posséde deux appartements de luxe près de l’ambassade d’Israël

Selon le média The Telegraph, le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, posséde deux appartements de luxe situés dans l’un des quartiers les plus prestigieux de Londres, à proximité immédiate de l’ambassade d’Israël. Les biens immobiliers se trouvent sur Kensington Palace Gardens, une avenue réputée pour être l’une des plus chères de la capitale britannique.

Les deux appartements ont été achetés par l’intermédiaire du banquier iranien Ali Ansari, qui a été sanctionné par le gouvernement britannique en octobre dernier pour avoir financé les Gardiens de la Révolution. Londres accuse l’homme d’affaires de corruption et a décidé de geler ses avoirs tout en lui interdisant de voyager au Royaume-Uni.

D’après ces informations, les propriétés ont été acquises au nom de Mojtaba Khamenei en 2014 et 2016. Le premier appartement a été acheté en mars 2014 pour 16,75 millions de livres sterling, tandis que le second a été acquis en novembre 2016 pour 19 millions de livres. Leur valeur actuelle est estimée à près de 50 millions de livres, notamment en raison de leur emplacement exceptionnel et de leurs prestations, qui incluent des logements séparés pour le personnel.

Les services de renseignement britanniques seraient au courant de l’existence de ces propriétés, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été donnée sur leur usage exact. La proximité des appartements avec l’ambassade d’Israël, située elle aussi sur Kensington Palace Gardens, soulève toutefois des interrogations.

Âgé de 56 ans, Mojtaba Khamenei a été désigné guide suprême de la République islamique d’Iran après la mort de son père, Ali Khamenei, éliminé lors d’une frappe israélienne au début de l’offensive américano-israélienne contre l’Iran.