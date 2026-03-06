Lufthansa ajoute des vols vers l’Asie et l’Afrique après les perturbations au Moyen-Orient

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé qu’elle augmentait ses vols vers l’Asie et l’Afrique afin de compenser les perturbations du trafic aérien provoquées par la guerre au Moyen-Orient impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran.

Le groupe allemand a indiqué qu’il redirigeait des capacités provenant de dix destinations du Moyen-Orient dont les vols ont été annulés vers d’autres liaisons long-courriers, notamment Singapour et Bangkok.

Plusieurs compagnies européennes, dont la low-cost Wizz Air, ont également réorganisé leurs opérations après avoir suspendu certains services dans la région en raison du conflit.

Selon Lufthansa, cette stratégie permet aussi de répondre à la demande croissante sur certaines liaisons long-courriers, alors que plusieurs compagnies du Moyen-Orient ne peuvent actuellement plus assurer certains vols.

Le secteur aérien est fortement affecté par l’escalade militaire. Les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, ainsi que les ripostes iraniennes dans la région, perturbent les routes aériennes internationales et les vols long-courriers.

Dans le même temps, la flambée des prix du pétrole pèse sur les compagnies aériennes. Les contrats à terme sur le Brent ont progressé de plus de 20 % cette semaine.

« La guerre au Moyen-Orient montre une nouvelle fois à quel point le transport aérien est exposé et vulnérable », a déclaré le directeur général de Lufthansa, Carsten Spohr, dans un communiqué.

Il a toutefois précisé que le groupe était relativement protégé à court terme contre la hausse du carburant grâce à sa stratégie de couverture.

Selon son rapport annuel, Lufthansa couvre ses besoins en carburant jusqu’à 24 mois à l’avance et avait sécurisé 85 % de ses besoins fin 2025.

Par ailleurs, la compagnie a publié des résultats 2025 supérieurs aux attentes, attribuant cette performance à une gestion financière plus stricte et au renouvellement de sa flotte.

Lufthansa a indiqué que de nouvelles liaisons vers l’Asie devraient être lancées dans les prochains jours.