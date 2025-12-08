Lufthansa Cargo impose un embargo sur les cargaisons militaires à destination d’Israël

Alors que la visite du chancelier allemand Friedrich Merz en Israël symbolisait un réchauffement diplomatique, la compagnie Lufthansa Cargo a annoncé la mise en place immédiate d’un embargo sur toutes les cargaisons militaires et sécuritaires à destination de Tel-Aviv. Une décision interne révélée par Globes, qui surprend dans le contexte de coopération stratégique renforcée entre les deux pays.

Dans un message adressé aux transitaires internationaux, Lufthansa Cargo a expliqué qu’aucun fret lié au domaine militaire ne serait désormais transporté vers Israël « jusqu’à nouvel ordre ». La compagnie précise qu’elle communiquera de nouvelles informations dès que possible.

Cette mesure intervient quelques jours après des cérémonies marquant l’intégration allemande du système antimissile israélien Arrow-3, symbole d’un partenariat de défense approfondi. Elle contraste avec la reprise, en août, des vols de fret complets vers Israël : sept rotations hebdomadaires assurées par Boeing 777 et Airbus A321, après une suspension liée aux tensions avec l’Iran.

Le groupe Lufthansa, qui avait cessé ses vols vers Israël en juin avant de revenir progressivement à une activité normale, prévoit même d’augmenter ce mois-ci son offre à 74 vols hebdomadaires, opérés par Lufthansa mais aussi Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, ITA et Eurowings.

Interrogée, la compagnie explique que l’embargo découle de la mise en application d’une directive britannique de contrôle des exportations et de sanctions connexes, rendant « impossible » le transport de matériel militaire vers ou depuis Tel-Aviv, quel que soit l’itinéraire utilisé. Lufthansa Cargo dit travailler à une solution pour permettre certains envois individuels, mais aucune échéance n’a été avancée.