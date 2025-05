Macron s'emporte contre Netanyahou : "Ce qu'il fait est une honte"

Emmanuel Macron a haussé le ton face à la situation à Gaza, qualifiant mardi soir l'"action" de Benjamin Netanyahou de "honte" lors d'un échange télévisé avec des Français sur TF1. Le président de la République a livré l'une de ses condamnations les plus fermes du gouvernement israélien depuis le début de la guerre.

Une condamnation sans équivoque

"Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de médicaments, on ne peut pas sortir les blessés. Ce qu'il fait est une honte", a déclaré Macron, visiblement ému après la diffusion d'une vidéo d'un médecin urgentiste décrivant la situation dramatique à Gaza.

Interrogé par Gilles Bouleau sur l'emploi du terme "génocide", Macron a maintenu sa ligne de retenue : "Ce n'est pas à un responsable politique d'employer ce terme, c'est aux historiens en temps voulu." Mais il n'a pas hésité à qualifier la situation de "drame humanitaire inacceptable" et "horrible".

La coopération franco-israélienne en question

Le président français a laissé entendre qu'une remise en cause de la coopération avec Israël était envisageable. "La question est ouverte", a-t-il répondu quand on l'interrogeait sur d'éventuelles sanctions. "On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé", a-t-il ajouté, ouvrant la voie à une possible révision des relations bilatérales.

Cette position contraste avec la diplomatie traditionnelle française, généralement soucieuse de maintenir l'équilibre entre soutien à Israël et reconnaissance des droits palestiniens. Elle intervient dans un contexte international tendu où plusieurs pays européens remettent en question leurs relations avec l'État hébreu.

Un changement de cap diplomatique ?

Ces déclarations s'inscrivent dans une série d'initiatives diplomatiques récentes : la France avait déjà annoncé son intention de reconnaître l'État palestinien.

Le fait que Macron s'exprime avec une telle vigueur devant les Français lors d'un prime time pourrait traduire une volonté de préparer l'opinion publique à un durcissement de la position française. Cette posture pourrait également viser à contrebalancer la montée des critiques de l'opposition, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon qui réclamait plus tôt dans la soirée une position plus ferme sur la Palestine.